UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のリーグフェーズ第8節 バルセロナとコペンハーゲンの試合が、1月29日05:00にカンプノウにて行われた。

バルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、ラフィーニャ（FW）、フェルミン・ロペス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するコペンハーゲンは鈴木 淳之介（MF）、ビクター・ダダソン（FW）、モハメド・エルユノシ（MF）らが先発に名を連ねた。

試合開始早々の4分に試合が動く。コペンハーゲンのモハメド・エルユノシ（MF）のアシストからビクター・ダダソン（FW）がゴールを決めてコペンハーゲンが先制。

ここで前半が終了。0-1とコペンハーゲンがリードしてハーフタイムを迎えた。

バルセロナは後半の頭から選手交代。エリク・ガルシア（DF）からマルク・ベルナル（MF）に交代した。

48分バルセロナが同点に追いつく。ラミン・ヤマル（FW）のアシストからロベルト・レバンドフスキ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

55分、コペンハーゲンは同時に2人を交代。ウィリアム・クレム（MF）、ビクター・ダダソン（FW）に代わりマッズ・エミル・マドセン（MF）、ビクトル・クラエソン（MF）がピッチに入る。

60分バルセロナが逆転。フェルミン・ロペス（MF）のアシストからラミン・ヤマル（FW）がゴールを決めて2-1と逆転する。

65分、コペンハーゲンは同時に2人を交代。ヨルダン・ラーション（FW）、イライアス・アシュリ（FW）に代わりユスファ・ムココ（FW）、ロベルト（FW）がピッチに入る。

69分バルセロナが追加点。ラフィーニャ（FW）がPKで3-1。さらにリードを広げる。

72分、バルセロナは同時に2人を交代。ジェラール・マルティン（DF）、ダニ・オルモ（MF）に代わりロナルド・アラウホ（DF）、マーカス・ラッシュフォード（FW）がピッチに入る。

78分、コペンハーゲンが選手交代を行う。モハメド・エルユノシ（MF）からオリバー・ホイヤー（MF）に交代した。

79分、バルセロナが選手交代を行う。フェルミン・ロペス（MF）からマルク カサド・トラス（MF）に交代した。

82分、バルセロナが選手交代を行う。ロベルト・レバンドフスキ（FW）からフェラン・トーレス（FW）に交代した。

85分バルセロナが追加点。マーカス・ラッシュフォード（FW）がゴールで4-1。3点差となる。

以降は試合は動かず、バルセロナが4-1で勝利した。

なお、コペンハーゲンに所属する鈴木 淳之介（MF）はフル出場した。39分にイエローカードを受けている。

