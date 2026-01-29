この男のフィーバーはいまだに収まりそうにない──。1月中旬、フランス・パリで開催された2026-27年秋冬メンズ・コレクション（パリ・ファッションウィーク）。世界中のセレブリティが集結したこのファッションの祭典でインパクトを残した。

【写真】全身ヴィトンで帰国した平野紫耀、空港にはファンが殺到し一時は騒然

平野紫耀（29）は「ルイ・ヴィトン」に招待され、花の都・パリで数日間のファッションショーをこなした。平野の影響力について、広告会社関係者はこう語る。

「平野さんがヴィトンのアンバサダーに就任したのは昨年、2025年の1月のことでした。就任直後のイベントで彼が持っていたバッグは、37万円と安くはない商品にもかかわらず、その日のうちに公式ネットショップで即完売したんです。

『イヴ・サンローラン・ボーテ』のアンバサダー就任時にも、商品の売上が前日比で540倍に跳ね上がるなど、その影響力は頭ひとつ抜けていますよ」

そんな彼の"凱旋帰国"。姿を一目見ようと、空港にはファンが殺到し、到着ロビーは一時、異様な空気に包まれた。

全身ヴィトンの平野紫耀に「ハッピーバースデー」の歓声

1月23日、羽田空港の国際線到着ロビー。15時を回った頃には、すでに熱気に満ちていた。一般の旅行客が行き交う中、到着ゲート付近にはスマートフォンを握りしめた、50人を超える女性たちの姿が目立つ。現場に駆けつけたファンの女性が興奮気味に明かす。

「いつ帰ってくるか分からなかったんですが、仲間と連携して帰国便を突き止めたんです。現場には制服姿のお巡りさんが2〜3人と警備員さんも配置されていて……。カラーコーンで動線がガチガチに規制されたりしていて、まさに『厳戒態勢』という感じでした」

16時前に到着ゲートから、主役が登場すると、現場の空気は一変する。

「紫耀クンは、服のほかにもキャリーケースからボストンバッグまで、すべてヴィトンで統一された格好で現れました。

長時間のフライトだったはずなのに、疲れなんて微塵も感じさせない姿で……。『おかえりー！』とか、もうすぐ誕生日なので『紫耀くん、おめでとう！』っていう黄色い声が飛んでいましたね。

ただ、紫耀くんが移動し始めると、一部の方々がいっせいに動き出してしまって。スタッフさんが『前に出ないで！』『これだと次回から裏口から出すよ！』って声を荒らげる場面もあって、ちょっと異様な雰囲気でした」（前出・ファンの女性）

警備員が声を枯らして注意を促す中、平野を乗せた車はゆっくりと発進。それでも平野は窓越しに手を振り続け、最後までファンサービスを欠かさなかった。