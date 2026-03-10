″抽選特典″の不安平野紫耀（29）、岸優太（30）、神宮寺勇太（28）による3人組グループ『Number_i』が、2月4日に公式インスタグラムでライブ配信を実施。4月27日に3rdシングル「3XL」をリリースすることを発表した。そのライブ配信の中で、メンバーの平野がファンに警鐘を鳴らす場面があったという。平野がプロデュースを手掛けた楽曲「3XL」は、1月29日に配信でリリース。4月27日にシングルCDとして発売されることが決まり、TOB