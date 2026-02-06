2月5日、米国を拠点とする『WME』とエージェント契約を締結すると発表し、ノリに乗っているNumber_i。そんな人気を利用された“不運”が、メンバーの平野紫耀に降りかかった。【写真】「メイクが濃い」「眉毛が嫌」物議を醸した平野紫耀オークション形式で販売ことの発端は2月上旬、東京のとあるサンドイッチ専門店のInstagramのストーリーズに画像がアップされたことだった。「そのお店は、2023年7月に平野さんがプライベート