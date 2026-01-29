フランクフルトvsトッテナム スタメン発表
[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](コメルツバンク・アレーナ)
※29:00開始
<出場メンバー>
[フランクフルト]
先発
GK 40 カウア・サントス
DF 3 アルトゥール・テアテ
DF 4 ロビン・コッホ
DF 5 オーレル・アメンダ
MF 6 オスカー・ホイルンド
MF 15 エリス・スキリ
MF 16 ヒューゴ・ラーション
MF 21 ナサニエル・ブラウン
MF 24 オーレリオ・ブタ
FW 7 アンスガー・クナウフ
FW 27 マリオ・ゲッツェ
控え
GK 23 ミハエル・ツェッテラー
GK 33 イェンス・グラール
DF 13 ラスムス・クリステンセン
DF 34 ナムディ・コリンズ
DF 41 F. Doumbia
MF 8 ファレス・シャイビ
MF 18 マフムード・ダフード
MF 20 堂安律
MF 22 ティモシー・チャンドラー
MF 45 M. Dills
FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ
FW 53 A. Staff
監督
Dennis Schmitt
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 24 ジェド・スペンス
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 14 アーチー・グレイ
MF 28 ウィルソン・オドベール
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 39 ランダル・コロ・ムアニ
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
GK 40 ブランドン・オースティン
DF 66 マラキ・ハーディ
DF 67 J. Byfield
DF 76 ジェームズ・ロウズウェル
MF 52 カラム・オルセシ
MF 57 R. Kyerematen
MF 89 T. Hall
FW 19 ドミニク・ソランケ
FW 44 デーン・スカーレット
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
