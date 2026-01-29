[1.28 欧州CLリーグフェーズ第8節](コメルツバンク・アレーナ)

※29:00開始

<出場メンバー>

[フランクフルト]

先発

GK 40 カウア・サントス

DF 3 アルトゥール・テアテ

DF 4 ロビン・コッホ

DF 5 オーレル・アメンダ

MF 6 オスカー・ホイルンド

MF 15 エリス・スキリ

MF 16 ヒューゴ・ラーション

MF 21 ナサニエル・ブラウン

MF 24 オーレリオ・ブタ

FW 7 アンスガー・クナウフ

FW 27 マリオ・ゲッツェ

控え

GK 23 ミハエル・ツェッテラー

GK 33 イェンス・グラール

DF 13 ラスムス・クリステンセン

DF 34 ナムディ・コリンズ

DF 41 F. Doumbia

MF 8 ファレス・シャイビ

MF 18 マフムード・ダフード

MF 20 堂安律

MF 22 ティモシー・チャンドラー

MF 45 M. Dills

FW 19 ジャン・マテオ・バオヤ

FW 53 A. Staff

監督

Dennis Schmitt

[トッテナム]

先発

GK 1 グリエルモ・ビカーリオ

DF 4 ケビン・ダンソ

DF 13 デスティニー・ウドジェ

DF 17 クリスティアン・ロメロ

DF 24 ジェド・スペンス

MF 6 ジョアン・パリーニャ

MF 7 シャビ・シモンズ

MF 14 アーチー・グレイ

MF 28 ウィルソン・オドベール

MF 29 パペ・マタル・サール

FW 39 ランダル・コロ・ムアニ

控え

GK 31 アントニン・キンスキー

GK 40 ブランドン・オースティン

DF 66 マラキ・ハーディ

DF 67 J. Byfield

DF 76 ジェームズ・ロウズウェル

MF 52 カラム・オルセシ

MF 57 R. Kyerematen

MF 89 T. Hall

FW 19 ドミニク・ソランケ

FW 44 デーン・スカーレット

監督

トーマス・フランク

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります