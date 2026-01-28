トイレットペーパーのミシン目がズレたときの直し方について、「エリエール」ブランドのティッシュペーパーやトイレットペーパーなどを製造する大王製紙が、エリエールの公式インスタグラムアカウントで紹介しています。

【豆知識】「えっ…」 これがトイレットペーパーのミシン目がズレたときの“簡単な直し方”です！

公式インスタグラムは「トイレットペーパーのミシン目のズレは、2枚重ねのうち、上の紙と下の紙が上下逆になったときに起こる現象です」「そんなときは、簡単に直す方法があります！」と紹介。ミシン目のズレを直す方法について、次のように説明しています。

【ミシン目のズレを直す方法】

（1）ペーパーホルダーからトイレットペーパーを外す。

（2）親指でトイレットペーパーの下の1枚だけを挟むように片手で持つ。

（3）反対の手で上の1枚だけをくるっと一周分めくる。これで2枚のミシン目がピタッとそろう。

この投稿に対し、SNS上では「知りませんでした！」「2枚は2枚だと思ってたので…上とか下とかあるんですね」などの声が上がっています。

もしトイレットペーパーのミシン目がズレたときは試してみてはいかがでしょうか。