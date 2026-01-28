µî½¢ÃíÌÜ¤Î¥ª¥Ê¥Ê photo/Getty Images

º£¥·¡¼¥º¥ó¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½GK¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¡Ê29¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¥Ê¥Ê¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤ÏÀµGK¤È¤·¤Æ102»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ºò²Æ¤Ë¥È¥ë¥³¤Î¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ø1¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£

¥È¥ë¥³¤Ç¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç¸ø¼°Àï17»î¹ç¤Ç¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±Áª¼ê¤À¤¬¡¢²Æ¤Ë¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ËÉüµ¢¤·¤Æ¤«¤é¤Îµî½¢¤¬ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤ÇºÆ¤Ó¼é¸î¿À¤ÎºÂ¤òÄÏ¤à¤³¤È¤Ë°ÕÍßÅª¤À¤È¤¤¤¦±½¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥»¥Í¡¦¥é¥á¥ó¥¹¤¬¸½ºß¤Ï1stGK¤ÎºÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢²Æ¤Ë¤Ï´°Á´°ÜÀÒ¤Ç¤ÎÂàÃÄ¤¬Ç»¸ü¤À¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥Ê¥Ê¤Ï¸ÅÁã¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤Ëº£½µ¥ß¥é¥Î¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À­¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£

¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥ª¥Ê¥Ê¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤éGK¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï37ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Ê¥Ê¤â¸õÊä¤Î°ì¿Í¤À¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

µëÍ¿¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂàÃÄ¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤Î¥ª¥Ê¥Ê¤Ï²Æ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ØÉüµ¢¤Ç¤­¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£