²Æ¤Î¥Þ¥óUÂàÃÄ¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤«¡¡¥È¥ë¥³¤Ø¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒÃæ¤ÎGK¥ª¥Ê¥Ê¤Ï¸ÅÁã¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ø¤ÎÉüµ¢¤ò»ëÌî¤ËÆþ¤ì¤ë
º£¥·¡¼¥º¥ó¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ç¥×¥ì¥¤¤·¤Æ¤¤¤ë¥«¥á¥ë¡¼¥óÂåÉ½GK¥¢¥ó¥É¥ì¡¦¥ª¥Ê¥Ê¡Ê29¡Ë¤Ë¥»¥ê¥¨AÉüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤¬Éâ¾å¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥×¥í¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ò·Ð¤Æ2023Ç¯²Æ¤Ë¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥ª¥Ê¥Ê¡£¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ç¤ÏÀµGK¤È¤·¤Æ102»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¤¬¡¢¥ß¥¹¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤âÂ¿¤¯¡¢ºò²Æ¤Ë¥È¥ë¥³¤Î¥È¥é¥Ö¥¾¥ó¥¹¥Ý¥ë¤Ø1¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¡¢±Ñ¡ØDaily Mail¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ª¥Ê¥Ê¤Ï¸ÅÁã¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ËÉüµ¢¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£Æ±Áª¼ê¤ÎÂåÍý¿Í¤Ï·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¦¤¿¤á¤Ëº£½µ¥ß¥é¥Î¤ØÅÏ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Éüµ¢¤Î²ÄÇ½À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¤¥ó¥Æ¥ë¤Ï¥ª¥Ê¥Ê¤¬¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿ºÝ¡¢¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¤«¤éGK¥ä¥ó¡¦¥¾¥Þ¡¼¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±Áª¼ê¤Ï37ºÐ¤È¥Ù¥Æ¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Âå¤ï¤ê¤È¤Ê¤ëÁª¼ê¤òÃµ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ª¥Ê¥Ê¤â¸õÊä¤Î°ì¿Í¤À¤ÈÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÊó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
µëÍ¿¤¬¥Í¥Ã¥¯¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤À¤¬¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÂàÃÄ¤¬´ûÄêÏ©Àþ¤Î¥ª¥Ê¥Ê¤Ï²Æ¤Ë¥¤¥ó¥Æ¥ë¤ØÉüµ¢¤Ç¤¤ë¤«¡¢ÃíÌÜ¤À¡£