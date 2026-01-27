競泳元五輪メダリストの入江陵介（36）が1月24日、自身のInstagramを更新し、36歳の誕生日を迎えたことを報告した。投稿ではバースデーケーキを手にした写真を公開し、「36歳になりました！」と節目の日を迎えた喜びをつづっている。

写真には、火が灯ったキャンドルがのったバースデーケーキを両手で持ち、満面の笑みを浮かべる入江の姿が収められている。落ち着いた色合いのニットに身を包み、リラックスした雰囲気の中で見せた自然体の笑顔が印象的だ。投稿では「これからも心身の健康を大切に一日一日を過ごしていきます！」とつづり、ポジティブな感情もネガティブな感情も含めて自分自身だと受け止めながら、感謝を忘れず挑戦する一年にしたいと意気込みを語っている。

【画像】バースデーケーキを手に満面の笑みを浮かべる入江（画像は入江陵介公式Instagramより引用）

この投稿には、Instagramユーザーから「年男だったのですね 最高に素敵な36歳となりますように」「入江さんの泳ぐ姿が大好きですし、様々な場面で活躍する今の入江さんも大好きです これからも競泳界一番の推しとして、入江さんを応援しています」「イケメンすぎ… お誕生日おめでとうございます！」「お誕生日おめでとうございます！ すっごくいい笑顔で素敵です！ 入江さんにとってよい1年でありますように」といった声が寄せられている。