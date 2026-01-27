声優・小野友樹「天皇陛下から勲章を賜りました」 紺綬褒章に感激で祖父の家にも存在
アニメ『黒子のバスケ』火神大我役、『ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない』東方仗助役などで知られる声優・小野友樹が27日、自身のXを更新し、紺綬褒章を授与されたことを報告した。
【写真】すげぇ…！紺綬褒章のメタル＆賞状をもらう小野友樹
Xではメダル、賞状を手にした写真をアップし「この度、天皇陛下から勲章を賜りました。昨年のうちに内閣府の承認を頂き、先日正式に受け取らせて頂きました」と説明。
「実は祖父の家にも勲章があり、僕も人生で1度は勲章を頂けるような貢献がしたいと幼少期から思っておりました。微力ながら、これからもできる範囲での社会貢献をしていく所存です」と伝えた。
賞状には「日本国天皇は小野友樹に公益のため多額の私財を寄附したことについて紺綬褒章を授与する」と記されている。
