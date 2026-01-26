¡ÚËÜÆü¥¹¥¿¡¼¥È¡Û¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×Âè1½µ¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡õ¾Æ¤½¤Ð¤¬Ìó50¡óÁýÎÌ
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï1·î26Æü¤«¤é¡¢Á´¹ñ¤ÎÅ¹ÊÞ¤Ç¿Íµ¤´ë²è¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤ò4½µ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤¹¤ë¡£
Âè1½µ¤È¤Ê¤ëº£½µ¤Ï¡¢1·î26Æü¤Ë2ÉÊ¡¢1·î27Æü¤Ë7ÉÊ¤òÈ¯Çä¡£¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ï¡¢¶ñºà¤ä½ÅÎÌ¤òÌó50¡óÁýÎÌ¤·¤Ê¤¬¤é²Á³Ê¤Ï¿ø¤¨ÃÖ¤¤È¤¤¤¦¹±Îã´ë²è¤Ç¡¢º£²ó¤¬7²óÌÜ¤Î¼Â»Ü¤È¤Ê¤ë¡£
¡Ú¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×·×35ÉÊ¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û
²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¡£¤¤¤º¤ì¤Î¾¦ÉÊ¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Ç¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×
¢¡À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡Ê538±ß¡Ë
½¾ÍèÉÊ¡ÖÂçÀ¹¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡×¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÌÍ½ÅÎÌ¤òÌó50¡óÁýÎÌ¡£¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë´Å¤á¤Î¥½¡¼¥¹¤ÇßÖ¤á¤¿¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¡£¶¡µë²ÄÇ½¿ôÎÌ¤ÏÌó68Ëü¿©¡£
¢¡À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡Ê214±ß¡Ë
½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Áí½ÅÎÌ¤òÌó50¡óÁýÎÌ¡£ËÌ³¤Æ»»ºÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à100¡ó»ÈÍÑ¤Ç¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¸ý¤É¤±¤ÎÎÉ¤¤¥¯¥ê¡¼¥à¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£1·î26ÆüÍ¼Êýº¢È¯Çä¡£¶¡µë²ÄÇ½¿ôÎÌ¤ÏÌó373Ëü¿©¡£
¢¡À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥Ý¥Æ¥È¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡Ê297±ß¡Ë
½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¡¢¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤òÌó50¡óÁýÎÌ¤·¡¢3ÁØ»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£¥Ý¥Æ¥È¥µ¥é¥À¤È¤¿¤Þ¤´¥µ¥é¥À¡¢¥ì¥¿¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¡£¶¡µë²ÄÇ½¿ôÎÌ¤ÏÌó117Ëü¿©¡£
¢¡À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥«¥Ä¥«¥ì¡¼ Ãæ¿É¡Ê697±ß¡Ë
½¾ÍèÉÊ¡Ö¿·½ÉÃæÂ¼²°´Æ½¤ ¥«¥Ä¥«¥ì¡¼¡ÊÃæ¿É¡Ë¡×¤ÈÈæ¤Ù¡¢¤È¤ó¤«¤Ä¤ò1ËçÄÉ²Ã¤·¡¢2ËçÆþ¤ê¤Ë¡£¸üÀÚ¤ê»°¸µÆÚ¥í¡¼¥¹¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Î¹á¤ê¤ä¥³¥¯¡¢Äø¤è¤¤»ÀÌ£¤¬³Ú¤·¤á¤ëÃæ¿É¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£Å¹ÆâÄ´Íý¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ö¤Þ¤Á¤«¤É¿ßË¼¡×Æ³ÆþÅ¹ÊÞ¡ÊÌó9,800Å¹¡Ë¤ÇÈÎÇä¡£
¢¡À¹¤ê¤¹¤®¡ª¹âºÚÌÀÂÀ¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê192±ß¡Ë
½¾ÍèÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¡¢Áí½ÅÎÌ¤òÌó50¡óÁýÎÌ¡£¹âºÚ¤ÈÌÀÂÀ»Ò¤Î»ÝÌ£¤¬¤´¤Ï¤ó¤Ë¤è¤¯¹ç¤¦¡£¶¡µë²ÄÇ½¿ôÎÌ¤ÏÌó245Ëü¿©¡£
¢¡¤«¤à¤«¤à¥ì¥â¥ó 50¡óÁýÎÌ 46g¡Ê162±ß¡Ë
½¾ÍèÉÊ¡Ê30g¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÆâÍÆÎÌ¤òÌó50¡óÁýÎÌ¡£2002Ç¯È¯Çä¤Î¥í¥ó¥°¥»¥é¡¼¾¦ÉÊ¡£¶¡µë²ÄÇ½¿ôÎÌ¤ÏÌó28Ëü¿©¡£
¢¡¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¿¡¼¥ó 50¡óÁýÎÌ 119g¡Ê204±ß¡Ë
½¾ÍèÉÊ¡Ê79g¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÆâÍÆÎÌ¤òÌó50¡óÁýÎÌ¡£¤¢¤Þ¤¸¤ç¤Ã¤Ñ¤¤¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¥¯¥»¤Ë¤Ê¤ëÌ£¤ï¤¤¡£¶¡µë²ÄÇ½¿ôÎÌ¤ÏÌó17Ëü¿©¡£
¢¡¥í¡¼¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥Ý¥Æ¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Ê¥Ã¥¯ ¤Ê¤²¤ï ¤·¤ªÌ£ 50¡óÁýÎÌ 93g¡Ê130±ß¡Ë
½¾ÍèÉÊ¡Ê62g¡Ë¤ÈÈæ¤Ù¡¢ÆâÍÆÎÌ¤òÌó50¡óÁýÎÌ¡£¥µ¥¯¥Ã¤È·Ú¤¤¿©´¶¤Ç¡¢ÀÖÊæ¤Î±ö¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥·¥ó¥×¥ë¤ÊÌ£¤ï¤¤¡£¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥í¡¼¥½¥ó¤Ç¤ÏÈÎÇä¤·¤Ê¤¤¡£¶¡µë²ÄÇ½¿ôÎÌ¤ÏÌó29Ëü¿©¡£
¢¡¥á¥¬¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡Ê260±ß¡Ë
½¾ÍèÉÊ¡Ö¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¡ÊL¡Ë¡×¤ÈÈæ¤Ù¡¢Ìó50¡ó°Ê¾åÂ¿¤¤¥á¥¬¥µ¥¤¥º¤òÆ±²Á³Ê¤ÇÄó¶¡¡£
¢¨1·î27Æü¡Á2·î9Æü¤Ï¡Ö¥Þ¥Á¥«¥Õ¥§ ¥á¥¬¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼100±ß°ú¥»¡¼¥ë¡×¤ò¼Â»Ü¤·¡¢L¥µ¥¤¥º¤ÈÆ±²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¡£
º£²ó¤Î¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×¤Ç¤Ï¡¢¤ª¤Ë¤®¤ê¡¢Ä´Íý¥Ñ¥ó¡¢Ä´ÍýÌÍ¡¢Å¹ÆâÄ´ÍýÊÛÅö¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢²Û»Ò¤Ê¤É¡¢²áµî¤ËÆÃ¤ËÈ¿¶Á¤ÎÂç¤¤«¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë·×35ÉÊ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¥í¡¼¥½¥ó¤Ï¡¢Êª²Á¹â¤¬Â³¤¯Ãæ¤Ç¤â¡¢¤ªÆÀ´¶¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¸«¤¿ÌÜ¤Ç¥ï¥¯¥ï¥¯´¶¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¡ÖÀ¹¤ê¤¹¤®¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¡×·×35ÉÊ¤Î²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¢£º£¸å¤ÎÈ¯Çä¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¡Ò2·î2Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ó
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª±ö¾Æ¤½¤Ð¡Ê538±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¤Õ¤ïÇ»¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡Ê319±ß¡Ë
¡Ò2·î3Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡Ó
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¸üÀÚ¤ê¥í¡¼¥¹¥«¥Ä¥µ¥ó¥É¡Ê495±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¾È¾Æ¥Á¥¥ó¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡Ê365±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¶ñ¡ª¤ª¤Ë¤®¤ê ¥Ý¡¼¥¯¶Ì»Ò ¥·¡¼¥Á¥¥ó¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡Ê322±ß¡Ë
¡¦¥Ú¥ä¥ó¥° ·ã¿É¤ä¤¤½¤Ð 50¡ó°Ê¾åÁýÎÌ¡Ê¿É¤¹¤®¡Ë¡Ê231±ß¡Ë
¡¦°û¤à°É¿ÎÆ¦Éå¡Ê´Å¤¹¤®¡Ë¡Ê218±ß¡Ë
¡¦¥¯¥é¥Õ¥È¥ì¥â¥Í¡¼¥É¡Ê»À¤Ã¤Ñ¤¹¤®¡Ë¡Ê218±ß¡Ë
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥¶¥¯¡ª¥µ¥¯¡ª¥¯¥é¥ó¥Á¥Á¥ç¥³ 50¡óÁýÎÌ 81g¡Ê198±ß¡Ë
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ß¥Ë¥¢¥¹¥Ñ¥é¥¬¥¹ 50¡óÁýÎÌ 107g¡Ê118±ß¡Ë
¡Ò2·î9Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ó
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥ß¡¼¥È¥½¡¼¥¹¡Ê697±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ªÂç¤¤Ê¥Á¥ç¥³¥·¥å¡¼¡Ê¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¡õ¥Û¥¤¥Ã¥×¡Ë¡Ê194±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¤Õ¤ï¤â¤ÁÀ¸¥·¥Õ¥©¥ó¡Ê257±ß¡Ë
¡Ò2·î10Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡Ó
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª·Ü¤Î¤«¤éÍÈ¤²ÊÛÅö¡Ê592±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥Ï¥à¥µ¥ó¥É¡Ê343±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ªÏÂÉ÷¥·¡¼¥Á¥¥ó¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê181±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¤Ç¤«¤é¤¢¤²¥¯¥óÌ´¤ÎMIXÌ£¡Ê278±ß¡Ë
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¤Á¤ã¤ó¤Ý¤ó 50¡óÁýÎÌ¡Ê168±ß¡Ë
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥ß¥Ë²ÎÉñ´ìÍÈ 50¡óÁýÎÌ 116g¡Ê148±ß¡Ë
¡Ò2·î16Æü¡Ê·î¡ËÈ¯Çä¡Ó
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥Ê¥Ý¥ê¥¿¥ó¡Ê697±ß¡Ë
¡Ò2·î17Æü¡Ê²Ð¡ËÈ¯Çä¡Ó
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¤¯¤Á¤É¤±¥·¥ç¥³¥é¥¯¥ì¡¼¥×¡Ê265±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ªÂç¤¤Ê¥Ä¥¤¥ó¥·¥å¡¼¡Ê151±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥Ä¥Ê¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¡Ê297±ß¡Ë
¡¦À¹¤ê¤¹¤®¡ª¥Á¥ã¡¼¥·¥å¡¼¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¤ª¤Ë¤®¤ê¡Ê181±ß¡Ë
¡¦Åì¥Ï¥È 5ÇÜ¤Ç¤Ã¤«¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¥³¡¼¥ó Ç»¸ü¥¥ã¥é¥á¥ëÌ£ 50¡óÁýÎÌ 83g¡Ê163±ß¡Ë
¡¦¥í¡¼¥½¥ó¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë ¥µ¥¯¥Ã¤È¿©´¶ ¥Ó¡¼¥Î ¤¦¤Þ±ö¤³¤·¤ç¤¦Ì£ 50¡óÁýÎÌ 105g¡Ê138±ß¡Ë