セリアさんこれは…どうなの？一瞬疑っちゃってゴメン！家事が快適になる100円グッズ

セリアで希少な「XLサイズ」のゴム手袋を発見！手が大きい筆者は飛びつきましたが、本体には「L」の表記があり困惑…。しかし使ってみると、驚くほど伸びが良くXL級のゆとりでした。内側シボ加工で着脱もスルッと快適。表記の謎を吹き飛ばす、手が大きい人の救世主といえる「塩化ビニル手袋」をレポートします。

商品情報

商品名：塩化ビニル手袋 ロングタイプ XLサイズ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：50×10cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879023593

100均では希少！売り場で飛びついた手袋

セリアで見つけた「塩化ビニル手袋 ロングタイプ XLサイズ」は、手が大きめの人にとって待ち望んでいたスペックです。

一般的な100均のゴム手袋はMやLが主流で、手が大きいと指先が詰まったり、着脱に苦労したりするのが日常茶飯事。そんな中、「XL」という表記を見つければ、即座に手に取ってしまいます。

ところが、パッケージには「XL」とあるのに、袋の中の手袋本体には「L」の文字が。

一瞬「これ、中身が違うんじゃ…？」と疑ってしまいましたが…手を通した瞬間に不安は吹き飛びました

疑ってゴメン！驚きの伸びの良さとXL級のゆったり感

本体の「L」表記に不安を覚えながらも手を通してみると、そのサイズ感はまさに筆者が求めていたXL級のゆとりでした。手の甲回り約22cm、中指の長さ約8cmという設計に加え、薄手で伸びが良い素材が使われているため、手が大きくても窮屈さを一切感じさせません。

さらに、内側にはシボ加工が施されているおかげで、ビニール手袋特有の嫌なベタつきもなし。

ゴム手袋は蒸れてくっつきやすくなり、外すときに一苦労することが多いのですが、この手袋は驚くほどスルッと快適に着脱できます。

全長50cmの安心感！家事の「濡れるストレス」からも解放

サイズ感の優秀さに加え、全長約50cmというロング丈も大きなメリットです。肘の上までしっかり覆ってくれるので、深いシンクでの洗い物、洗濯、掃除など冬場の水仕事でも袖を濡らす心配がありません。

手が大きい人向けのゆったりしたサイズ感と、腕をしっかり守る長さが相まって、これまでにない安心感の中で作業に集中できます。

110円（税込）という安さで、これほどまでに「自分の手に合う」と感じさせてくれる手袋に出会えるとは思いませんでした。最初はサイズ表記に戸惑いましたが、今ではこのゆとりがないと家事が始まらないほど気に入っています。

100均で自分に合うサイズがないと諦めていた方にこそ、一度手にとってほしい隠れた名品です。

セリアの「塩化ビニル手袋 ロングタイプ XLサイズ」は、表記の謎を吹き飛ばすほどの快適なサイズ感と作業性を備えた、手が大きい人にとっての救世主でした。着脱のしやすさとゆったりとした使い心地を求めている方は、ぜひ店頭でこのXLサイズをチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年1月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。