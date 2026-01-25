冬のお出かけや花粉シーズンに欠かせないポケットティッシュ。ただ、バッグに入れるとほかの荷物でつぶれてしまったり、スムーズに取り出せないことも。そこで便利なのがセリアの「コンパクト ポケットティッシュケース」です。衛生的かつコンパクトに持ち歩ける便利アイテムを、ESSEonlineライターが詳しくレポートします。

SNSでも話題！外出先でポケットティッシュがラクに使える便利グッズ

SNSで、「ポケットティッシュの持ち歩きに便利」「ラクに取り出せる」と話題になっているセリアの人気商品「コンパクト ポケットティッシュケース」。

【写真】ケースを開けてすぐに取り出せる！

この商品、昨年から気になっていたのですが、当時は品切れで購入できませんでした。最近はわりとどの店舗でも見かけるようになったので、買うなら今がチャンスです。

カラーはシルバーと、筆者が購入したピンクベージュ系の2色展開。110円のお手頃アイテムながら、大人っぽいくすみカラー×レザー調の素材で高見えしますよね。

大きさは9.8cm×5.5cm。手のひらサイズの長方形で、まるでキーケースのようにも見えます。

上部には、バッグの持ち手やポーチなどに取りつけられるボールチェーン付き。これなら、バッグの中でポケットティッシュが迷子になることもなさそう。

ケースを開くときは、中央のスナップボタンを外します。左右に180度パカッと大きく開くと、内側にもスナップボタンが4つ。このボタンを外して、ポケットティッシュをセットします。

ポケットティッシュをセットする部分は、9.5cm×12.5cm（独自に計測）。この長さに収まるポケットティッシュを用意します。

では実際に、セットして使ってみたいと思います。

「コンパクト ポケットティッシュケース」実際に使ってみた

「コンパクト ポケットティッシュケース」のセット方法は、とても簡単。

用意するのは、ケース本体とポケットティッシュのみ。ポケットティッシュのサイズは、ケースの平面9.5cm×12.5cm に収まればOKです。

※ 小さすぎると固定できないので注意。

私が使ったのは、8.5cm×11.5cmの市販のポケットティッシュ。ケースの上に横長に乗せたら、四隅のスナップボタンをとめます。

ポケットティッシュの角と両端が固定されるから、ケース内で大きくずれたり、抜け落ちたりする心配も少なめです。

セットが済んだポケットティッシュは、取り出し口からスッと引き出せます。切れ込み部分は約6.6cm（独自に計測）と、少し狭まるものの、ティッシュがちぎれたり、引き出しにくさを感じたりすることは今のところありません。

ボールチェーン付きで持ち運びしやすい

持ち歩くときは、ポケットティッシュごとケースを内側に半分に折ります。やわらかい質感で扱いやすいから、新品でボリュームのあるポケットティッシュをセットするときも簡単にたためます。

スナップボタンを留めれば、ポケットティッシュが半分にたたまれてコンパクトに。

ボリューム感は増すけれど、それでも厚さ2.5cm（独自に計測）ほどなので、さほど気になりません。ぽってりしたフォルムが、むしろかわいいくらいです。

バッグの持ち手に取りつければ、汚れたり、濡れたりした手で、ティッシュをゴソゴソ探さなくていいのがうれしいですね。

スナップボタンを外して、ティッシュを引き出す。たった2アクションで使えるので、とにかくラク。ティッシュの取り出し口が内側にたたまれて露出しない仕様なので、衛生面も気になりにくいです。

楽天市場で似たような商品を見つけたけれど、価格はなんと1000円以上！ セリアの商品はその1/10程度なので、年明け早々に良品に出合えてラッキーでした。

“たたんだ時のズレが気になる”という口コミも見かけたものの、ティッシュの残量によっても変わってくるため、筆者の場合は気にならない範囲でした。

除菌シート（サイズによる）も収納できるそうなので、気になった人は店舗をチェックしてみてくださいね。

※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください

※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください