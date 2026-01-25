Photo: 小暮ひさのり

2024年9月19日の記事を編集して再掲載しています。

「これ使ってみてくださいよ」

と、ある日ギズ編集部から渡されたのが、Apple Pencil！ …っぽい見た目のタッチペン。なんとダイソーの。

Amazonで散見されるジェネリックApple Pencilの類ですねー。ダイソーも出したんだ〜。…なんて思ってたら、「これ1,100円です」なんて追撃ぶっこまれて目ん玉飛び出ました。

はぁ？ 僕が買ったジェネリックApple Pencil、2,500円はしたんだけど？

iPadで快適に使えるレベルのタッチペンが1,100円で出てしまった衝撃

Photo: 小暮ひさのり

あまりの安さに喧嘩腰になりつつも、1,100円で本当に使いやすいタッチペンが選べるならめちゃくちゃスゴイよな！ とワクワクしながら触ってみました。まず特徴を並べますと…

・USB-Cポートで充電 ・残量表示のインジケーターLED付き ・マグネットでくっつくけど、ワイヤレス充電は非対応 ・ペアリング無しでどのiPadにも書ける ・傾き検知対応、筆圧非対応

といった感じ。

結論から言うと、この仕様。僕がかつて2,500円で購入したジェネリックApple Pencilと同じ機能でした…。マジか…。

Photo: 小暮ひさのり

書き心地も2,500円Apple Pencilと同じ。純正のApple Pencilも使った事ありますけど、僕のフィーリングだと純正との違いもあまり感じませんね。

要注意ポイントとしては筆圧感知できないところ。お絵かきには不向きですが、傾きは検知するのでペンを倒して幅広の線を引くといった使い方はできます。

Photo: 小暮ひさのり

充電はUSB-C。その下にはLEDのインジケーターでバッテリー残量が表示されます。また、ペンの頭部分をダブルタップで電源のON/OFF切り替えとなります。

これ、充電方式を考えると、Apple純正の1万3800円する「Apple Pencil（USB-C）」とほぼ同じ機能とも言えますね（純正には画面にふれる前に影を表示するホバー機能がありますが、対応するiPadが手元にないので検証できていません）。

Photo: 小暮ひさのり

もちろんプロダクトとしての作り込み、使い勝手は純正品が上だと思います。

だけど、価格差約13倍か…と考えると…

・iPadでPDFにちょっとメモ書きできればいい。くらいの用途 ・お出かけ時に持っていく紛失しても心が傷まないよPencil

としてであれば、こちらでも十分じゃないかなって思うんです。

僕ですか？ 古来からPencilはダイソーでいいと思っていました。

Source: ダイソー