¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¡¢¿À¸Í¡Á²Æì/ÆáÇÆÀþ¤òÄÉ²Ã±¿¹Ò
¥¹¥«¥¤¥Þ¡¼¥¯¤Ï¡¢¿À¸Í¡Á²Æì/ÆáÇÆÀþ¤ÎÄÉ²Ã±¿¹Ò¤ò·è¤á¤¿¡£
²Æ¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÎÅö½éÈ¯É½Ê¬¤Ë²Ã¤¨¡¢¿·¤¿¤Ë186ÊØ¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¡£µ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥°737-800·¿µ¡¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¡£²Æì/ÆáÇÆ¤ò¿¼Ìë¡¦ÁáÄ«¤ËÈ¯Ãå¤¹¤ë¡£
¤³¤ì¤Ë¤è¤êÆ±Ï©Àþ¤Ï¡¢1ÆüºÇÂç4±ýÉü8ÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¢£¥À¥¤¥ä
SKY599¡¡¿À¸Í¡Ê21¡§25¡Ë¡Á²Æì/ÆáÇÆ¡Ê23¡§20¡Ë¡¿3·î29Æü¡¦30Æü¡¢4·î2Æü¡Á6Æü¡¦9Æü¡Á13Æü¡¦16Æü¡Á20Æü¡¦4·î23Æü¡Á30Æü¡¢5·î5Æü¡¦7Æü¡Á11Æü¡¦14Æü¡Á18Æü¡¦21Æü¡Á25Æü¡¦28Æü¡Á31Æü¡¢6·î1Æü¡¦4Æü¡Á8Æü¡¦11Æü¡Á15Æü¡¦18Æü¡Á22Æü¡¢25Æü¡Á29Æü¡¢7·î2Æü¡Á6Æü¡¦9Æü¡Á13Æü¡¦16Æü¡Á31Æü¡¢8·î1Æü¡Á31Æü¡¢9·î1Æü¡Á29Æü¡¢10·î1Æü¡Á5Æü¡¦8Æü¡Á12Æü¡¦15Æü¡Á17Æü¡¦19Æü¡¦22Æü¡¦23Æü
SKY590¡¡²Æì/ÆáÇÆ¡Ê06¡§05¡Ë¡Á¿À¸Í¡Ê08¡§00¡Ë¡¿3·î30Æü¡¦31Æü¡¢4·î3Æü¡Á7Æü¡¦10Æü¡Á14Æü¡¦17Æü¡Á21Æü¡¦24Æü¡Á30Æü¡¢5·î1Æü¡Á6Æü¡¦8Æü¡Á12Æü¡¦15Æü¡Á19Æü¡¦22Æü¡Á26Æü¡¦29Æü¡Á31Æü¡¢6·î1Æü¡¦2Æü¡¦5Æü¡Á9Æü¡¦12Æü¡Á16Æü¡¦19Æü¡Á23Æü¡¦26Æü¡Á30Æü¡¢7·î3¡Á7Æü¡¦10¡Á14Æü¡¦18Æü¡Á31Æü¡¢8·î1Æü¡Á9·î30Æü¡¢10·î2Æü¡Á6Æü¡¦9Æü¡Á13Æü¡¦16Æü¡Á18Æü¡¦20Æü¡¦23Æü¡¦24Æü