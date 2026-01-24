実業家・西村博之（ひろゆき）氏（49）が24日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し「第三次世界大戦」について言及する場面があった。

視聴者から「今の世界情勢を見ると、第三次世界大戦が起きる可能性もあると感じるのですが、どう思いますか?」という質問が寄せられた。これに、ひろゆき氏は「ちょっと前の“常識的に起きないよね”という想像が、当たらない時代になったと思うんですよね」と切り出す。

「トランプ大統領が“ベネズエラの大統領代行です”みたいなのをSNSにあげたり“、アメリカの国務長官がキューバの大統領をやるべきだ”とか“グリーンランドも俺たちが管理したい”って言ったりして。普通はここまでやらないってことが、起きてしまっていて」

「“今がやりどきだ”って、ウクライナをロシアが取るとか、イスラエルがガザを取るといった動きがあって。世界中が混乱していて、世界の警察役が十分に機能していなくて。やらかした国に対して、国連が制裁をしても“ペナルティーがあっても知ったこっちゃない”とやれちゃう時代なので。どちらかと言えばやらかす国の方が得るものが大きくなり、その結果として大国同士が争う可能性もある」と私見を展開していた。