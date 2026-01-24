Image: Shutterstock

「iPhoneはもうダメなの？」

AIハードウェアが次々と登場していて、好調なものもある中、どんどん値段が上がっていくiPhoneは大丈夫…？となってました。でも、そんな閉塞感をApple（アップル）は吹き飛ばそうとしているのかもしません。

iPhoneに標準搭載されているAIアシスタント「Siri」が刷新され、ChatGPTのような「チャットボット」へと進化するかもという報道があったのです。

Apple版ChatGPTじゃん

内部で「Campos（カンポス）」というコードネームで呼ばれているこの新プロジェクト。その実態は、私たちが慣れ親しんだSiriを、音声だけでなくテキスト入力にも対応した高度なAIチャットボットへと作り変えるものだとされています。

それって完全にChatGPTやGeminiのApple版ですよね。

Siriに関しては先日、Googleとパートナーシップを組んで強化されることが発表されています。AppleはAI分野での遅れを取り戻すべく、パートナー選びを慎重に進めてきました。OpenAIやAnthropicとも交渉を重ねた末、最終的に選んだのはGoogle。先日発表された通り、GoogleのAIモデル「Gemini」がAppleのパートナーとして確認されています。

GoogleのAI技術はホンモノ、今ChatGPTをどんどん追い上げています。そんなGoogleと手を組むということは…Siriの性能はおそらく劇的に向上します。

また、Appleはプライバシーを非常に大切にする会社でもあります。それはAIについても同じで、Apple Intelligenceでも特殊な仕組みを作ってユーザーのパーソナルを守る姿勢を見せています。何かと急進的なAIの会社よりもいい意味で保守的。個人的には魅力的に写ります。

…てかChatGPTのOpenAIがどんどん厳しくなってない？ 2026年に独自デバイスを発表するらしいけど、どうなるんでしょう。

Source: TechCrunch