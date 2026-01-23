こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

本日2026年1月23日は、1978年創業の日本のライトメーカー・GENTOS（ジェントス）の充電式ブロワー「疾風（はやて） HYT-SL」がお得に登場しています。

GENTOS(ジェントス) ブロワー 120,000rpm 60m/s USB充電式 疾風 (はやて) 洗車 電動 エアダスター ミニジェット 送風器 HYT-SL 6,473円 （49％オフ）

モーター制御と吸気効率の改良で、風速60m/sを実現！ GENTOSの高性能コンパクトブロワーが、ほぼ半額で過去最安値に！

小型ながら最大風速60m/sを実現したGENTOS（ジェントス）の充電式ブロワー「疾風（はやて） HYT-SL」が、現在、Amazonで49％オフで過去最安値に！

モーターの回転数を抑えつつ、従来比約1.3倍の風速アップを達成。PC内部の清掃や家電、車の水滴除去まで幅広く対応してくれますよ。

風速は25m/s（弱）・35m/s（中）・43m/s（強）・60m/s（ブースト）の4段階。回転数は30,000〜120,000rpmで制御され、吸気効率を高めた設計を採用することにより、空気の取り込み量を増加させています。

また、ノズル径を太くすることで噴射範囲が広がり、効率的なブローが可能に。弱で約90分、ブーストで約10分と、十分な使用可能時間を確保できます。

どこでも使える充電式！ インジケーター搭載で、使用状況も素早く確認できる

電源は7.4V・2,500mAh（18.5Wh）のリチウムイオン充電池を内蔵し、USB-C充電（約2時間）に対応。

充電状況がわかるチャージングインジケーター、残量を把握できるバッテリーインジケーター、風量表示の風量インジケーターを搭載しているので、現在の状況もすぐにチェック可能。

押しやすいスクエア形状ボタンと、長くなったグリップで操作性も向上しています。ストラップホールとストラップ付属で落下防止にも配慮。いつでもどこでも持ち歩きたくなるベストなブロワーですよ。

なお、上記の表示価格は2026年1月23日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

