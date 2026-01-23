この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「人を妬む人は″餓鬼″と同じ状態」妬み続けると自分を失い、一生満たされなくなる理由

カウンセラー・作家のRyota氏が運営する「ココヨワチャンネル」が、「【欲深さ】人を妬み続ける人の末路とは？自分を失い、一生「満たされない」理由7選」と題した動画を公開。人を妬み続けることが、いかに人生を追い詰めていくかを心理学的な観点から解説した。



Ryota氏はまず、妬みの本質を「自分と相手の差を感じて、その差を埋めたいと思うときのネガティブな反応」と定義する。誰かと自分を比較し、相手が持つものを羨む気持ちが妬みにつながるが、その感情に囚われ続けると、人生に深刻なデメリットをもたらすという。



その末路の一つとして、Ryota氏は「ないものばかりを求めるようになる」点を挙げる。他人を妬む人は、自分が持っているものに目を向けず、他人が持つものばかりを欲しがる。氏はこの状態を「ずっとお腹が減っている妖怪の“餓鬼”」に例え、何を手に入れても満足できず、際限なく求め続ける苦しい状態に陥ると説明した。



さらに、この欲求はドーパミンの影響で次第にエスカレートしていく。一度何かを手に入れても、脳がその刺激に慣れてしまい、同じ感動は得られない。そのため、「もっといいもの、もっとすごいもの」を求め、常に自分より上の存在を探しては妬むという悪循環に陥るのだ。



皮肉なことに、人を妬み、その足を引っ張ることばかり考えていると、自己成長の機会を失う。その結果、「人との差がますます開いていく」とRyota氏は指摘する。努力を怠っている間に、かつて自分より「下だと思っていた人」が成長し、自分を追い抜いていくという事態も起こり得るという。



最終的に、他人を基準に生きることで「自分のやりたいことをやるタイミングを逃し」、人生の後悔が増えていくと氏は結論づける。妬みという感情は、自分自身の人生を生きることを妨げ、一生「不満足」な状態を招くだけであった。動画は、他人と比較するのではなく、自分自身が持つものに目を向け、満足することの重要性を問いかけている。