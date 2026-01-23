【ドレイク：ヴィランレーサー】 10月 発売予定 価格 通常版：17,600円 豪華版：19,800円

海外のホビーメーカー「KAWA DESIGN」は、フィギュア「ドレイク：ヴィランレーサー」を10月に発売する。価格は通常版が17,600円、豪華版が19,800円。

本製品は、ゲーム「勝利の女神：NIKKE」より、「ドレイク：ヴィランレーサー」を1/6スケールでフィギュア化したもの。

黒色の衣装に身を包み、レーサーを彷彿とさせるカッコいい姿で立体化しており、サングラスを少し下げ、こちらを怪しく見つめる表情や、お腹まわりを出している様子、網タイツを魅せつけるセクシーな要素なども感じられるフィギュアに仕上がっている。

また豪華版では、フィギュア本体に加えて「原画タペストリー」が付属している。

「ドレイク：ヴィランレーサー」

豪華版特典「原画タペストリー」

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/6スケール 素材：PVC、ABS

(C) SHIFT UP Corp.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。