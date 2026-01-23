【PEANUTS】「ベルメゾン」と「ピーナッツ公式ファンクラブ」共同開発第二弾！ バッグや収納グッズ6点
ピーナッツ公式ファンクラブとベルメゾンの共同開発第二弾グッズが登場。ファンの声から生まれたバッグ・収納グッズ6点が1月23日（金）から発売される。
今回発売する商品は、「ぬいぐるみ衣装収納ケース」「オーバーオールデザインぬいぐるみ収納トートバッグ」「ぬいぐるみ収納ショルダーバッグ」「ぬいぐるみ収納ボックス」「背面ミラーの卓上コレクションケース」「背面ミラー付きダブル棚板のコレクションキャビネット」の6点。
2024年に実施した共同開発第一弾では、同年8月に「ぬいぐるみ＆衣装収納ケース」「コレクション収納ラック」「卓上メイク収納ボックス」の3商品を発売。PFC会員へのアンケート調査および座談会での意見を反映したこれらのアイテムは大きな反響を呼び、PEANUTS主催の2024年度商品化コンテストにて「Best Products of the Year」を受賞した。特に「ぬいぐるみ＆衣装収納ケース」は発売から約1時間で初回入荷分が完売するほどの人気を博した。
共同開発第二弾では、座談会を東京・大阪で計４回開催するなど規模を拡大し、ピーナッツ愛が深いPFC会員16名が参加。座談会では、「毎年増えるぬいぐるみの衣装をもっとたくさん収納したい」「ぬいぐるみを持ち歩くことが多いが、落とすのが不安」「きれいに整理整頓したいからキャビネットの棚板の位置を変えられる方がいい」「ボールチェーンを引っ掛けられるところがあると嬉しい」など、ファンならではの視点の意見やアイデアが多く飛び交った。これらの意見を商品開発に反映し、『PEANUTS』ファンの期待に応える新商品6点の商品化が実現した。
ファン必見のアイテム、お見逃しなく。
＞＞＞共同開発アイテムをすべてチェック！（写真32点）
（C） 2024 Peanuts Worldwide LLC www.snoopy.co.jp
