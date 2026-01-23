ÎáÏÂÈÇ¡Ø¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¸ø³«·èÄê¡¢Í½¹ðÊÔ¤¬ÅþÃå ¨¡ ºÇ¶¯Àï»Î¥Òー¥Þ¥ó¤ò¸½Âå¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È
¥½¥Ëー¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ãー¥º¤Ë¤è¤ë¡¢¸Å¤¯¤Æ¿·¤·¤¤¥Òー¥íーËÁ¸±ëý±Ç²è¡Ø¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¤¬2026Ç¯¤è¤êÆüËÜ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£Á´À¤³¦°ìÀÆ¤ËÆÃÊó±ÇÁü¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
1980Ç¯Âå¤Ë¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¥Þ¥Æ¥ë¼Ò¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥·¥êー¥º¤ò¸½Âå¥ê¥á¥¤¥¯¡£¥¨¥¢¥í¥Ó¥¯¥¹¤¬À¤³¦¤òÀÊ´¬¤·¡¢¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥·¥ê¥¢¥ë¤¬¡È·ò¹¯Åª¤ÊÄ«¿©¡É¤Î¾ÝÄ§¤À¤Ã¤¿80Ç¯Âå¡£¤½¤Î¶õµ¤¤òÇ»½Ì¤·¤¿¥Ý¥Ã¥×¥«¥ë¥Á¥ãー¤Î1¥Ôー¥¹¤È¤·¤Æ¡¢Ëº¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤Â¸ºß¤¬¡Ø¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¤Ç¤¢¤ë¡£
´á¶ñ¥áー¥«ー¤Î¥Þ¥Æ¥ë¤¬1981Ç¯¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï¡¢¶Ú¹üÎ´¡¹¤ÎÆùÂÎ¤ò¸Ø¤ë¥Òー¥íー¡¢¥Òー¥Þ¥ó¡ÊHe-Man¡Ë¤Î¶âÈ±¤ÈËâË¡¤Î·õ¤È¤¤¤¦¥¢¥¤¥³¥Ë¥Ã¥¯¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ç°ìµ¤¤Ë¿Íµ¤¤ò³ÍÆÀ¡£Æ±»þÅ¸³«¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¡¢¤½¤·¤Æ¸å¤ËÂ³¤¯TV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥º¤Î¸å²¡¤·¤â¤¢¤ê¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥Ò¥Ã¥È¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¡£
ÆüËÜ¤Ç¤â¡ØËâ³¦ÅÁÀâ¥Òー¥Þ¥ó¤ÎÆ®¤¤¡Ù¤ÎÌ¾¤Ç¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬È¯Çä¤µ¤ì¡¢¶áÇ¯¤Ï¤Ç¤Î¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥ºÇÛ¿®¤âÏÃÂê¤Ë¡£±Ç²è¤È¤·¤Æ¤Ï1987Ç¯¡¢¥É¥ë¥Õ¡¦¥é¥ó¥°¥ì¥ó¼ç±é¤Î¼Â¼ÌÈÇ¡Ø¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¿Ä¶¶õ¤ÎÇÆ¼Ô¡Ù¤¬À©ºî¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Ìó40Ç¯¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¿·¤¿¤Ê¼Â¼Ì±Ç²è¡Ø¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¤Ï¡¢¥Þ¥Æ¥ë¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤ò´ðÈ×¤Ë¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦´Ñ¤ò¸½ÂåÅª¤Ë¥¢¥Ã¥×¥Çー¥È¤·¤¿¡ÈÎáÏÂÈÇ¡É¤È¤·¤Æ¡¢¿·µì¥Õ¥¡¥ó¤Î»ë³¦¤òÆ±»þ¤Ë¼ÍÈ´¤¤¤Æ¤¤½¤¦¤À¡£
¼ç¿Í¸ø¤Ï¡¢ÏÇÀ±¥¨¥¿ー¥Ë¥¢¤Î²¦»Ò¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥¢¥À¥à¡£ÍÄ¤¤º¢¡¢¿È¤ò¼é¤ë¤¿¤á¡ÈÃ¯¤Ë¤âÃÎ¤é¤ì¤Ê¤¤¾ì½ê¡É¤È¤·¤ÆÃÏµå¤ØÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¡¢15Ç¯¤Î»þ¤ò·Ð¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿¥¢¥À¥à¤Ï¡¢ÅÁÀâ¤Î·õ¡È¥Ñ¥ïー¥½ー¥É¡É¤òÈ¯¸«¤¹¤ë¡£·õ¤ËÆ³¤«¤ì¸Î¶¿¤ØÌá¤Ã¤¿Èà¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Ù°¤Ê½ÉÅ¨¥¹¥±¥ë¥¿ー¤Ë¤è¤Ã¤Æ´ÙÍî¤·¤¿¥¨¥¿ー¥Ë¥¢¤Î»Ñ¤À¤Ã¤¿¡£¥¢¥À¥à¤Ï¿Í¡¹¤òµß¤¦¤Ù¤¯¡¢ºÇ¶¯¤ÎÀï»Î¥Òー¥Þ¥ó¤È¤·¤Æ°¤Î·³ÃÄ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿Í½¹ðÊÔ¤Ë¤Ï¡¢²¦²È¤Îµï¾ë¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¡¦¥°¥ì¥¤¥¹¥«¥ë¡¢¥¹¥±¥ë¥¿ー¤Îº¬¾ë¥¹¥Íー¥¯¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó¤Ê¤É¡¢¸¶ºî¤Ç¤â¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥í¥±ー¥·¥ç¥ó¤¬ÅÐ¾ì¡£¥Òー¥Þ¥ó¤¬·õ¤ò·Ç¤²¡ÖÎÏ¤Ï²æ¤Ë¤¢¤ê¡ª¡×¤È¶«¤Ö¾ÝÄ§Åª¤Ê½Ö´Ö¤âÉÁ¤«¤ì¡¢±§ÃèÁ¥¤äÌµ¿ô¤ÎÊ¼»Î¤ò¸ò¤¨¤¿Âçµ¬ÌÏ¤Ê¹¶ËÉÀï¤¬¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£¤¢¤Î¡È´á¶ñÈ¢¤ÎÃæ¤Î±§Ãè¡É¤¬¡¢±Ç²è´Û¥µ¥¤¥º¤Î¥¹¥±ー¥ë¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¥¤¥áー¥¸¤À¡£
¥Òー¥Þ¥ó¡¿¥¢¥À¥àÌò¤ËÈ´Å§¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥¬¥ê¥Ä¥£¥ó¡£1994Ç¯¥¤¥®¥ê¥¹À¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢19ºÐ¤Ç¼ç±é¥Ç¥Ó¥åー¸å¡¢Netflix±Ç²è¡Ø¥Ñー¥×¥ë¡¦¥Ïー¥È¡Ù¡Ê2022¡Ë¤ä¡ØÀÖ¤ÈÇò¤È¥í¥¤¥ä¥ë¥Ö¥ëー¡Ù¡Ê2023¡Ë¤Ê¤É¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò³ÈÂç¡£¡Ø¥¢¥¤¥Ç¥¢¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æー ～Âç¿Í¤Î°¦¤¬³ð¤¦¤Þ¤Ç～¡Ù¡Ê2024¡Ë¤Ç¤Ï¥¢¥ó¡¦¥Ï¥µ¥¦¥§¥¤¤ÎÁê¼êÌò¤òÌ³¤á¡¢ÆüËÜ¤Ç¤â¡Ö¤¢¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤ÏÃ¯¡©¡×¤ÈÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£ËÜºî¤¬Âçºî¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ø¤ÎËÜ³ÊÄ©Àï¤È¤Ê¤ê¡¢Ìòºî¤ê¤Ç¤Ï1ÆüÌó4,000kcal¤Î¿©»ö¤È¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò½Å¤Í¡¢ÆùÂÎ²þÂ¤¤ò·Ð¤Æ»£±Æ¤ËÎ×¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Òー¥Þ¥ó¤È¶¦¤ËÀï¤¦½÷Àï»Î¥Æ¥£ー¥éÌò¤Ï¡¢¥«¥ß¥é¡¦¥á¥ó¥Ç¥¹¡£Netflix¥É¥é¥Þ¡Ö¥ê¥Ðー¥Ç¥¤¥ë¡×¤ÇÃÎÌ¾ÅÙ¤òÂç¤¤¯¾å¤²¡¢±Ç²è¤Ç¤âZÀ¤Âå¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿Â¸ºß¤À¡£SNS¤Ç¤â¶¯¤¤±Æ¶ÁÎÏ¤ò»ý¤ÄÈà½÷¤¬¡¢¥Æ¥£ー¥é¤Ë¤É¤ó¤Ê¿Ä¤Î¶¯¤µ¤ÈÇ®ÎÌ¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤Î¤«ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤ÎÀº¿ÀÅª»ÙÃì¤È¤Ê¤ë¶þ¶¯¤ÊÀï»Î¥Þ¥ó¡¦¥¢¥Ã¥È¡¦¥¢ー¥à¥º¡Ê¥À¥ó¥«¥ó¡ËÌò¤Ë¥¤¥É¥ê¥¹¡¦¥¨¥ë¥Ð¡£¥¢¥¯¥·¥ç¥óºî¤ÇÃÃ¤¨¾å¤²¤¿ÀâÆÀÎÏ¤ÈÊñÍÆÎÏ¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î½Å¿´¤òÃ´¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£¤½¤·¤Æ¥ô¥£¥é¥ó¤Ç¤¢¤ë¥¹¥±¥ë¥¿ー¤Ë¤Ï¥¸¥ã¥ì¥Ã¥É¡¦¥ì¥È¡£¥¸¥çー¥«ー¤ä¡Ø¥âー¥Ó¥¦¥¹¡Ù¤Ê¤É¡È´í¸±¤ÊÂ¸ºß´¶¡É¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ëÇÐÍ¥¤¬¡¢³¼¹ü¤Î´é¤ò»ý¤Ä½ÉÅ¨¤ò¤É¤¦·ìÆù²½¤¹¤ë¤Î¤«¡£¥Òー¥íー¤Î¶¯¤µ¤Ï¡¢°Ìò¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ·è¤Þ¤ë¡£¥¹¥±¥ë¥¿ー¤ÎÂ¤·Á¤È±éµ»¤Î³ú¤ß¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢ËÜºî¤Î¸°¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£
´ÆÆÄ¤Ï¡Ø¥Ð¥ó¥Ö¥ë¥Óー¡Ù¡Ê2018¡Ë¤Î¥È¥é¥ô¥£¥¹¡¦¥Ê¥¤¥È¡£µÓËÜ¤Ï¡ØKUBO¡¿¥¯¥Ü ÆóËÜ¤Î¸¹¤ÎÈëÌ©¡Ù¡Ê2016¡Ë¤Î¥¯¥ê¥¹¡¦¥Ð¥È¥éー¤¬Ã´Åö¤¹¤ë¡£´á¶ñÈ¯¤ÎÀ¤³¦¤òÃ±¤Ê¤ë²û¸Å¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½Âå¤Î´ÑµÒ¤¬Ç®¶¸¤Ç¤¤ë¡ÈÊª¸ì¤Î¶¯ÅÙ¡É¤Ø¤ÈºÆ¹½ÃÛ¤Ç¤¤ë¤«¡£Í½¹ðÊÔ¤¬Äó¼¨¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²û¤«¤·¤µ¤ÎºÆ¸½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤¢¤Î¿ÀÏÃ¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡Öº£¡×¤Î¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¸ì¤êÄ¾¤¹¤È¤¤¤¦°Õ»Ö¤Ç¤¢¤ë¡£
80Ç¯Âå¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤¬¡¢2026Ç¯¤Î¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç¤É¤ó¤Ê¿·¤·¤¤ÅÁÀâ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¡£¥ì¥È¥í¤ÎÄÉ²±¤ËÎ±¤Þ¤é¤Ê¤¤¡È¿·¾Ï¡É¤òÁÀ¤¦¡Ø¥Þ¥¹¥¿ー¥º¡¦¥ª¥Ö¡¦¥æ¥Ë¥Ðー¥¹¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯Á´¹ñ¸ø³«¡£º£Ç¯¡¢À¤³¦¤Ï¿·¤¿¤Ê¥Òー¥íー¤ÎÃÂÀ¸¤òÌÜ·â¤¹¤ë¡£