Jカップ・瀬戸環奈、太ももあらわなナース服 ファン興奮「破壊力抜群」「看病されたい」
“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が21日、自身のXを更新。ナース姿のコスプレ写真を投稿した。
【写真】太ももあらわ！髪型も激変のナース姿の瀬戸環奈
連日コスプレ写真やグラビアカットを投稿している瀬戸だが、「今日もお疲れ様でした セトカンはゴロゴロしすぎちゃったよ〜！FC用の衣装選びで今日が終わりそう」と報告。
投稿した写真はナース服を着て太ももあらわな瀬戸を見ることができ、これにファンは「ナースカンちゃん破壊力抜群」「ナース服かわいい〜！サイドテールなのめちゃ解釈一致〜かわいい〜」「看病されたい」などと反応している。
瀬戸は身長170センチのスラリとしたスタイルに加え、圧倒的な存在感を誇るJカップのボディで、多くのファンを魅了。性別や世代を問わず支持を集めており、「1000年に1人の逸材」として注目されている。
