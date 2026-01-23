この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

個性的な物件の内覧動画を配信するYouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」が、「【隠れ部屋付き!】歪な立体間取りに予想外の秘密空間付き2LDKダンジョンを内見！」と題した動画を紹介した。福岡市にある最上階のメゾネット2LDK物件を紹介しているが、その間取りは平面図からでは到底想像がつかない、驚きに満ちた立体構造であった。



動画は、物件の間取り図に「形のクセがすごいんじゃ」「玄関入って行き止まりやないかい」とツッコミを入れるところから始まる。この物件は築15年のデザイナーズマンションで、実際に玄関から建物に入ると、共用階段とは別に部屋専用の階段が続くユニークな構造だ。



1階部分は、ステンレス天板のスタイリッシュなキッチンが目を引くLDK。しかし、その形はハートのようにも見える歪なもので、すでに個性があふれている。さらに、リビングに設けられた両開きの大きな扉を開けると、中から現れたのはなんと洗面所や浴室といった水回りスペース。扉を全開にすることで水回りがフルオープンになるという、他に類を見ない大胆な設計である。



圧巻なのは2階部分だ。動画投稿者は「なんで和室？！」と驚きの声を上げる。小さな扉を開けた先にあったのは、天井が低く隠れ家のような3畳の和室。この空間は、下の階の洋室の上部に位置することから、投稿者は「床下ロフトというやつかもしれません」と推測する。さらに、別の洋室には吹き抜けが設けられ、上部には青空を切り取るアートのような窓が設置されている。投稿者は「本当に平面の間取り図では想像できない立体構造でした」「ここの設計士さんすごい！」と、その独創的な空間設計に感嘆した。



「2LDK」という表記だけでは決して伝わらない、縦横無尽に空間を活用したこの物件。間取り図の常識を覆し、立体的に空間を捉えることの面白さを教えてくれる、まさに“ダンジョン”のような内見動画であった。