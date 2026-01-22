¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡¢Ì¡²è¤Î¥³¥Þ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ç¥Ä¥Ã¥³¥ß»¦Åþ¡Ä¡ÖÇØ·Ê¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤»¤Ì¤Þ¤Þ¡×¸ø¼°¤¬Â¨ºÂ¤Ë¼Õºá
¡¡1·î21Æü¡¢»ý¤Áµ¢¤êÊÛÅö¥Á¥§¡¼¥ó¡Ø¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡Ù¤Î¸ø¼°X¤¬¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ì¡²è¤Î°ì¥³¥Þ¤È¤È¤â¤ËX¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿Åê¹Æ¤ò°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¡£¸µ¥Í¥¿¡ÊÌ¡²è¡Ë¤ÎÇØ·Ê¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¤òÃÎ¤é¤º¤Ë°úÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤¤¤¦¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬»¦Åþ¤·¡¢SNS¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¡Ø¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¡Ù¤Î¸ø¼°X¤Ï¡¢1·î21Æü¡¢¤¢¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ì¡²è¤Î°ì¥³¥Þ¤È¤È¤â¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÔÉã¿Æ¤¬¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¾ÆÆùÊÛÅöÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤¿¡Õ¤È¤¤¤¦Åê¹Æ¤ò¡Ô¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Îµí¾ÆÆùÊÛÅö ¤ªÉãÍÍ¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¤Í¡Õ¤È°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Å½¤ê¤Ä¤±¤¿Ì¡²è¤Ï¡¢1997Ç¯¤«¤é2004Ç¯¤Þ¤Ç½¸±Ñ¼Ò¡Ø¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÆÁ¹°ÀµÌé»á¤Î¶áÌ¤ÍèSF¥®¥ã¥°¥Ð¥¤¥ª¥ì¥ó¥¹Ì¡²è¡Ø¶¸»ÍÏº2030¡Ù¤«¤é¤Î°úÍÑ¤Ç¡¢Ë·¼çÆ¬¤Î¾¯Ç¯¤¬¡Ø¤¦¤á¡¡¤¦¤á¡Ù¤È¸À¤Ã¤ÆÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é¥«¥ì¡¼¤òËËÄ¥¤ë¥«¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤À¤±¤ò¸«¤ì¤Ð¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î¸ø¼°¤¬°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¼«ÂÎ¡¢¤Ê¤ó¤éÌäÂê¤¬¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤³¤Î¥«¥Ã¥È¤Ë¤ÏÂ³¤¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î¸å¡¢¾¯Ç¯¤¬Èá»´¤Ê±¿Ì¿¤ò¤¿¤É¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤·¤Ð¤·¤Ð¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤È¤·¤Æ¥Í¥¿¤Ë¤µ¤ì¤ë¥«¥Ã¥È¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä»æµ¼Ô¡Ë
¡Ø¶¸»ÍÏº2030¡Ù¤Ï¡¢2030Ç¯¡¢Âè3¼¡À¤³¦ÂçÀï¤¬½ª·ë¤·¤¿5Ç¯¸å¤Î¹ÓÇÑ¤·¤¿ÆüËÜ¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿Ì¡²è¤Ç¡¢¾¯Ç¯¤Î¥«¥Ã¥È¤ÎÏÃ¤Ï¡¢Ã±¹ÔËÜÂè5´¬¤Î¡Ö¥·¥Æ¥£¤«¤é¤Îæ«¤Ç¤´¤¶¤ë¡×¤Î²ó¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£Ì¡²è¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¸ì¤ë¡£
¡Ö¤³¤Î²ó¤Ç¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦¶¸»ÍÏº¤Ë¤è¤ë9ºÐ¤Î¤³¤í¤Î²óÁÛ¥·¡¼¥ó¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Þ¤¹¡£¶¸»ÍÏº¤¿¤Á¤Ï¡¢¹ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ°äÅÁ»Ò°Û¾ï¤È¸«¤Ê¤µ¤ì¤¿»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¡Ø´ØÅì¸üÀ¸ÉÂ±¡¡Ù¤È¤¤¤¦»ÜÀß¤Ç¡¢Æü¡¹¡¢Í¥½¨¤ÊÊ¼»Î¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Î·±Îý¤ò¶¯À©Åª¤Ë¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Î»ÜÀß¤ÏÀ®ÀÓ¤ÎÍ¥Îô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¿©»ö¤ÎÎÌ¤Ë¤âÌÀ³Î¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¤ë²á¹ó¤Ê´Ä¶¤Ç¤¹¡£Í¥½¨¤Ê¶¸»ÍÏº¤¿¤Á¤Ï¤¤Á¤ó¤È¤·¤¿¿©»ö¤Ë¤¢¤ê¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø±§¼£ÅÄ¡Ù¤È¤¤¤¦Íî¤Á¤³¤Ü¤ì¤Î¾¯Ç¯¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤âºÇÄã¸Â¤Î¥®¥ê¥®¥ê¤Î¿©»ö¤·¤«Í¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¤¢¤ëÆü¡¢À®ÀÓ¤Ë´Ø·¸¤Ê¤¯Á´°÷¤Ë¥«¥ì¡¼¤¬¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¡¢¿¦°÷¤«¤é¡Ø¤ª¤«¤ï¤ê¤â¤¤¤¤¤¾¡ª¡Ù¤È¹ð¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£Æü¤´¤í¡¢¤Þ¤È¤â¤Ê¿©»ö¤òÀÝ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤±§¼£ÅÄ¾¯Ç¯¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤Ê¤¬¤é´ò¤·¤½¤¦¤Ë¥«¥ì¡¼¤òËËÄ¥¤ê¡¢ÅöÁ³¡¢¤ª¤«¤ï¤ê¤â¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡£
¡¡´ò¤·¤½¤¦¤Ë¿©¤Ù¤ë±§¼£ÅÄ¤Î»Ñ¤ò¡¢¶¸»ÍÏº¤¿¤Á¤â¾Ð´é¤Ç¸«¼é¤ê¤Þ¤¹¡£¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤¬°úÍÑ¤·¤¿¡ØË·¼çÆ¬¤Î¾¯Ç¯¤¬¡Ö¤¦¤á¤¦¤á¡×¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤éÎÞ¤òÎ®¤·¤Æ¥«¥ì¡¼¤òËËÄ¥¤ë¥«¥Ã¥È¡Ù¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¤³¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¸å¡¢¿¦°÷¤«¤éÅâÆÍ¤Ë¡ØÆÇ¥¬¥¹·±Îý¡Ù¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¡¢»ÜÀß¤ËÆÇ¥¬¥¹¤¬¤Þ¤«¤ì¤ë¤È¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï°ìÀÆ¤Ë·ã¤·¤¯ÓÒÅÇ¡£¿¦°÷¤«¤é¤Ï¡¢ÆÇ¥¬¥¹¤ÏÃ×»àÎÌ¤Ë¤¤¤¿¤ëÎÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ø¤¤¤ä¤·¤¯Ê¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ã¤¿ÅÛ¤Û¤É¶ìÄË¤ÏÂ³¤¯!!¡Ù¤ÈÀâÌÀ¤¬¤¢¤ê¡¢·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¥«¥ì¡¼¤ò¤¿¤é¤Õ¤¯¿©¤Ù¤¿±§¼£ÅÄ¾¯Ç¯¤Ï¡¢¼ê¤Ë¥¹¥×¡¼¥ó¤ò°®¤ê¤·¤á¤¿¤Þ¤Þ»à¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡×
¡¡Ì¡²è¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Å¸³«¤ò¤¿¤É¤ë¤À¤±¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤Î°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤Ë¡Ô°û¿©¶È³¦¤³¤ì¤ËÈ¿±þ¤·¤Á¤ã¥À¥á¤À¤Ã¤Æ¡Õ¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â¿¿ô¤¢¤¬¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤¦¤·¤¿À¼¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢ÍâÆü¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡Ú¤ªÏÍ¤Ó¡Û¤È¤·¤Æ¸ø¼°X¤ò¹¹¿·¡£¡ÔºòÆü¡¢ÊÀ¼Ò¸ø¼°¡ÊµìTwitter¡Ë¤«¤é¤ÎÅê¹Æ¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡¢Â¿Âç¤Ê¤ë¤´¿´ÇÛ¤È¤´ÉÔ²÷¤Ê»×¤¤¤ò¤ª¤«¤±¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡Õ¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¡¢¡ÔÅê¹Æ¤ÎºÝ¡¢°úÍÑ¤·¤¿²èÁü¤¬Ì¡²èºîÉÊ¤Î°ì¥³¥Þ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤ò½½Ê¬¤ËÍý²ò¤»¤Ì¤Þ¤Þ¡¢°úÍÑ¥ê¥Ý¥¹¥È¤ò°Â°×¤Ë¹Ô¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÌ¡²è¤Î ¡È¤½¤Î¸å¤ÎÅ¸³«¡É ¤òÃÎ¤é¤º¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´ë¶È¤Î¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤È¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÈ¿¾Ê¤ÎÊÛ¤ò½Ò¤Ù¤Ä¤Ä¡¢Åö³ºÅê¹Æ¤Îºï½ü¤òÊó¹ð¡£¡Ôº£¸å¤ÏÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤ò¾·¤«¤Ì¤è¤¦¡¢Åê¹ÆÁ°¤Î³ÎÇ§¥×¥í¥»¥¹¤ª¤è¤Ó¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¼è¤ê°·¤¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¼ÒÆâ¶µ°é¤òº¬ËÜ¤«¤é¸«Ä¾¤·¡¢À¿¼Â¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤ËÅØ¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ë½êÂ¸¤Ç¤¹¡Õ¤È¤·¤Æ¡¢²þ¤á¤Æ¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä´Ø·¸¼Ô¤Ë¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«Äâ¤¬¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢SNS¤â°ìÅ¾¤·¤ÆÆð²½¡£¥Í¥Ã¥È¥ß¡¼¥à¤Þ¤ÇÃÎ¤ê¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È±ªïè¤Ë¥ê¥Ý¥¹¥È¤â¤Ç¤¤Ê¤¤ÅÀ¤ËÆ±¾ð¤¹¤ëÀ¼¤â¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢¥Í¥Ã¥È¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆÈ¼«Ê¸²½¤ä¥ß¡¼¥à¤¬¤¢¤ê¡¢³È»¶¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤¬ ¡È¾è¤Ã¤«¤ë¡É ¤È¡¢±ê¾å¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Ã¸¡¹¤È ¡È¤Þ¤¸¤á¡É ¤ÊÅê¹Æ¤À¤±¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Í¥Ã¥È¤ËÀºÄÌ¤·¤¿Ã´Åö¼Ô¤ò¿ø¤¨¤ÆÅö°ÕÂ¨Ì¯¤Ê¤ä¤ê¼è¤ê¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ù¤¤Ê¤Î¤«¡¢Çº¤Þ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÊIT¥é¥¤¥¿¡¼¡Ë
¡¡¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð±ê¾å¤òÈò¤±¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡¢Æñ¤·¤¤ÌäÂê¤À¡£