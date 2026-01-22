ÂçÀ»Æ²¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¶õ´Ö¤Ë¡ªNISHKIYA¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï
NISHKIYA¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢·ëº§¼°¾ì¤È¤·¤Æ±¿±Ä¤¹¤ë¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¤ò¡¢´ë¶È¥¤¥Ù¥ó¥È¤äÃÏ°èÊ¸²½¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
NISHKIYA¥°¥ë¡¼¥×¤¬¡¢²¬»³¡¦ÁÒÉß¥¨¥ê¥¢¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë»ÜÀßÆâ¤ÎÂçÀ»Æ²¤ò¡¢·ëº§¼°°Ê³°¤ÎÍÑÅÓ¤Ë¤âÉý¹¤¯³«Êü¡£
¹â¤¤Å·°æ¤È¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê±Ñ¹ñ¥´¥·¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤Î¶õ´Ö¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤ÈóÆü¾ïÅª¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
NISHKIYA¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹Äó¶¡
¾ì½ê¡§¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡Ê²¬»³¸©²¬»³»ÔÃæ¶èÉÍ3ÃúÌÜ8-55¡Ë
¥¢¥¯¥»¥¹¡§JR²¬»³±Ø¤«¤é¥¿¥¯¥·¡¼8Ê¬¡¢¥Ð¥¹¡ÖÉÍ¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¥³¥à¡×²¼¼ÖÅÌÊâ2Ê¬
ÍøÍÑ²ÄÇ½»þ´Ö¡§10:00¡Á20:00(Ä´À°²Ä)
ÍøÍÑÎÁ¶â¡§±þÁêÃÌ(ÍÑÅÓ¡¦µ¬ÌÏ¡¦»þ´ÖÂÓ¤Ë±þ¤¸¤Æ°ÆÆâ)
±¿±Ä¡§NISHKIYA¥°¥ë¡¼¥×
¤³¤ì¤Þ¤Ç·ëº§¼°ÀìÍÑ¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤ò¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¿¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¤¬¡¢¿·¤¿¤Ê¥ì¥ó¥¿¥ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÃÏ°è³èÀ²½¤ä¿·¤¿¤Ê¥Û¡¼¥ë¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤ë¤¿¤á¡¢°ìÈÌ´ë¶È¤äÃÄÂÎ¡¢¸Ä¿Í¤ÎÊý¤âÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¡ÖÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¶õ´Ö¡×¤È¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ìÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
Áñ¸·¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ç¡¢µ²±¤Ë»Ä¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä»£±Æ¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÂçÀ»Æ²¤ò¡ÈÆÃÊÌ¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¶õ´Ö¡É¤È¤·¤Æ³«Êü
¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¤Ï¡¢²¬»³¤ÇºÇ½é¤Ë¤Ç¤¤¿ÆÈÎ©·¿ÂçÀ»Æ²¤Ç¤¹¡£
±Ñ¹ñ¥´¥·¥Ã¥¯ÍÍ¼°¤Î·úÃÛÈþ¡¢¹â¤¤Å·°æ¡¢¤½¤·¤ÆÈþ¤·¤¯µ±¤¯¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ìë¤Ë¤Ï¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¡¢Ãë´Ö¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò¾ú¤·½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
·ëº§¼°¾ì¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Îµ¤ÉÊ¤¢¤ëÈóÆü¾ï¶õ´Ö¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥Ö¥é¥ó¥É²ÁÃÍ¸þ¾å¤ä»²²Ã¼Ô¤ÎËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤Î¤ËºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£
³èÍÑ¥·¡¼¥ó¤ÈÆÃÄ§
¤³¤Î¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿ºÌ¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¤Î³èÍÑ¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¿·¾¦ÉÊÈ¯É½²ñ
¡¦É½¾´¼°¡¢¼þÇ¯¼°Åµ
¡¦¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡¢±éÁÕ²ñ
¡¦¹¹ð¡¢MV¡¢TVÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î»£±Æ
¡¦¥»¥ß¥Ê¡¼¡¢¹Ö±é²ñ
¡¦Å¸¼¨¡¢¥¢¡¼¥È¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¦ÃÏ°è¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢Ê¸²½¸òÎ®²ñ
²ñ¾ìÆâ¤Ë¤Ï¡¢¼ÂºÝ¤Î¶µ²ñ¤Ç»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Îò»Ë¤¢¤ëÄ´ÅÙÉÊ¤¬ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÜÊª¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î½Å¸ü´¶¤¬Éº¤¤¤Þ¤¹¡£
²»¶Á¡¦¾ÈÌÀÀßÈ÷¤â´°È÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀìÂ°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È±¿±Ä¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼õ¤±¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÍøÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢ÉßÃÏÆâ¤Ë¤Ï±Ñ¹ñ¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢¥ó¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÈäÏª±ã²ñ¾ì¤âÊ»Àß¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¸å¤Îº©¿Æ²ñ¤ä¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¤É¤Ç¡¢¥¯¥é¥·¥«¥ë¤ÊÍÎ´Û¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
18À¤µª¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹
¤³¤Î¶µ²ñ¤ÎºÇÂç¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡¢Ìó200Ç¯Á°¡¢18À¤µª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥¢¥ó¥Æ¥£¡¼¥¯¤Î¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤Ç¤¹¡£
¼«Á³¸÷¤ò¼õ¤±¤ÆÉâ¤«¤Ó¾å¤¬¤ëÁ¡ºÙ¤Ê³¨ÊÁ¤È¡¢¥É¥é¥Þ¥Æ¥£¥Ã¥¯¤Ê¸÷¤Î±é½Ð¤¬¡¢Ë¬¤ì¤ë¿Í¡¹¤òÌ¥Î»¤·¤Þ¤¹¡£
Îò»Ë¤¢¤ë¥¹¥Æ¥ó¥É¥°¥é¥¹¤ÈÁñ¸·¤Ê¶õ´Ö¤Ç¡¢ÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò±é½Ð¡£
£Î£É£Ó£È£É£Ë£É£Ù£Á¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¥ì¥ó¥¿¥ë¥¹¥Ú¡¼¥¹Äó¶¡¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.
The post ÂçÀ»Æ²¤¬¥¤¥Ù¥ó¥È¶õ´Ö¤Ë¡ªNISHKIYA¡Ö¥»¥ó¥È¡¦¥Ñ¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¡×¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï appeared first on Dtimes.