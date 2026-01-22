『地獄先生ぬ〜べ〜』第十七話『「A」がきた！』あらすじ＆場面カット
1月7日（水）よりテレビ朝日系全国ネット ”IMAnimation” 枠にて放送中の『地獄先生ぬ〜べ〜』第2クール、第十七話のあらすじと場面カットが公開。作中に登場するA役は、子安武人が演じる。
原作・真倉翔／漫画・岡野剛、両先生により、1993年から1999年にわたって『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）にて連載され、シリーズ累計発行部数3100万部を誇る伝説の超人気オカルトコミック『地獄先生ぬ〜べ〜』。鬼の手を持つ霊能力教師 ”ぬ〜べ〜” こと鵺野鳴介（ぬえの・めいすけ）が、妖怪や悪霊の脅威から命がけで生徒を守る姿を描いた本作は、2025年7月に新アニメ化を果たし第1クールを放送。2026年1月より第2クールが放送開始となる。
このたび、1月28日（水）放送の第十七話『「A」がきた！』のあらすじと場面カットが公開。
＜第十七話『「Ａ」がきた！』あらすじ＞
警察官やパトカーがひっきりなしに行き交い、大人たちの携帯電話には緊急速報が鳴り響き、険しい顔で噂話…。いつもより不穏な空気が漂う童守町。そんな中、下校中の広、郷子、美樹の目の前に、赤いマントをまとった謎の仮面の男が現れる。「赤が好き？ 青が好き？ 白が好き？」奇妙な質問に答えてしまった子供たちは…！？
＞＞＞第十七話の場面カットをすべてチェック！（写真8点）
（C）真倉翔・岡野剛／集英社・童守小学校卒業生一同
