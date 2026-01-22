【薬屋のひとりごと】四季ビジュアル1月は椿の小道を猫猫と梅梅がお散歩！
アニメ『薬屋のひとりごと』のビジュアル企画「猫猫、壬氏と巡る四季」第2章。1月ビジュアルは、椿×猫猫・梅梅がテーマ。
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
「ABEMA2025年アニメ上半期ランキング」では、【アニメ全体再生数ランキング】、【新作アニメ再生数ランキング】、【年代別アニメ再生数ランキングの10代部門、20代部門、30代以上部門】ですべて1位を記録。【TikTok上半期トレンド大賞2025】の大賞も受賞し、老若男女から愛されているコンテンツだ。海外での人気も高く、北米のアニメ専門ストリーミングサービスCrunchrollでは、25年4月期のランキングで数あるバトル作品を抑え、堂々の1位を獲得。日本国内外でも高い人気を誇っている。
放送から2周年を迎えた、2025年10月22日には、【TVアニメ第3期＆劇場版の制作決定】を発表。SNSトレンドにもランクインし、大きな盛り上がりを見せた。
そしてこのたび、「猫猫、壬氏と巡る四季」1月ビジュアルが公開された。
毎月22日、猫猫の日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアルを一枚ずつお届けする企画、「猫猫、壬氏と巡る四季」。
1月ビジュアルは、「椿」をテーマに描かれている。
緑青館の三姫のひとり・梅梅と薬草採集帰りの猫猫が、椿咲き乱れる小道をお散歩。梅梅の前だからこそ見せる猫猫の表情、梅梅の微笑みからふたりの親密な空気感もうかがえるビジュアルとなっている。
公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布中。ぜひチェックしてほしい。
さらに、ビジュアル公開にあわせて、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。
TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名様に今回公開されたビジュアルカードをプレゼントするキャンペーンとなっている。こちらもぜひ参加してみてはいかがだろうか。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会
後宮を舞台に「毒見役」の少女・猫猫が、宦官・壬氏（ジンシ）の命などにより様々な難事件を解決する、シリーズ累計4000万部突破の大人気後宮謎解きエンタテインメント『薬屋のひとりごと』（著者：日向夏・イラスト：しのとうこ（ヒーロー文庫／イマジカインフォス刊）。
放送から2周年を迎えた、2025年10月22日には、【TVアニメ第3期＆劇場版の制作決定】を発表。SNSトレンドにもランクインし、大きな盛り上がりを見せた。
そしてこのたび、「猫猫、壬氏と巡る四季」1月ビジュアルが公開された。
毎月22日、猫猫の日に季節の植物をテーマにした新規ビジュアルを一枚ずつお届けする企画、「猫猫、壬氏と巡る四季」。
1月ビジュアルは、「椿」をテーマに描かれている。
緑青館の三姫のひとり・梅梅と薬草採集帰りの猫猫が、椿咲き乱れる小道をお散歩。梅梅の前だからこそ見せる猫猫の表情、梅梅の微笑みからふたりの親密な空気感もうかがえるビジュアルとなっている。
公式ホームページでは、今回のビジュアルを使ったPC、スマホの壁紙を配布中。ぜひチェックしてほしい。
さらに、ビジュアル公開にあわせて、Xでのフォロー＆リポストキャンペーンを実施。
TVアニメ『薬屋のひとりごと』の公式Xアカウントをフォロー、キャンペーンの投稿をリポストすると、抽選で5名様に今回公開されたビジュアルカードをプレゼントするキャンペーンとなっている。こちらもぜひ参加してみてはいかがだろうか。
（C）日向夏・イマジカインフォス／「薬屋のひとりごと」製作委員会