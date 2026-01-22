〈「打ち解けると…パワハラ的な言動が現れます」横浜市長・山中竹春氏を現役人事部長が告発！「最初はオープンで非常に良い市長だなと…」【告発第1弾】〉から続く

横浜市役所で人事部長を務める久保田淳氏が告発した、山中竹春市長（53）の暴言や誹謗中傷発言。市長が職員について「バカ」「ダチョウ」「人間のクズ」などと評し、市議会の元議長に「デブ、死ねよ」などの暴言を吐いていたという衝撃的な内容だった。

【画像】“実名・顔出し”で山中市長の不適切な言動を告発する現職人事部長の久保田氏

山中氏は16日、メディアの取材に応じ、「バカ」などの発言は「被評価者のマイナス面のコメント」だったと認め、「（久保田氏には）心理的な負担をおかけした」と謝罪。他方、「容姿や外見に関する誹謗中傷はしていない」と否定した。



1月16日、パワハラ疑惑について取材に応じた山中氏 ©時事通信社

だが、山中氏が語った内容には、明らかな「嘘」があるのだ。

かねてより山中氏の相次ぐ暴言に問題意識を持っていた久保田氏は、山中氏の発言の一部を録音していた。そのうちの一つが、昨年9月19日での市長室での会話を記録したものだ。そこには山中氏の「嘘」の証拠と、女性の元副市長のことを「ダチョウ」と言い放つ山中氏の音声が――。

現在公開中の「週刊文春 電子版」では、実際の音声を公開している。また、山中氏の説明に対する久保田氏の反論に加え、山中氏から“出禁”にされたとする新たな現役幹部職員の告発についても報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）