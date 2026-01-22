スラリと伸びた美姿勢に、ゆるやかに巻かれた栗色のロングヘア。上品な着こなしを颯爽と楽しむ姿がインスタグラムで話題を呼んでいるのが、90歳でSNSデビューを果たした「おしゃれグランマ」（以下、グランマ）さんだ。始めたきっかけは、お孫さんからの誘いだった。

【写真】グランマさん流「老けない心と身体」のつくり方

「毎日の生活に心地よいハリが出ています」

「インスタなんて全く知らずに生きてきたので、『そんなものがあるの？』という驚きからのスタートでした。でも、孫が『おばあちゃまは元気でおしゃれだから、今の超高齢社会の希望になるんじゃない？』ってすすめてくれて。自分でも卒寿の実感がなかったのですが、これを節目に挑戦してみることに」

健康や美容、ファッションなど、生き生きとした日常を紹介する投稿を始めて約1年。不定期投稿ながら、フォロワー数をのばし現在は1.4万人に。

コメント欄には「素敵!」「とても90代には見えません」「60代の私もまだ頑張らなきゃ」といった応援や共感のメッセージが続々と寄せられる。

「みなさんからの温かい言葉が、何よりの励み。褒めていただけるので、うかうか老け込めません（笑）。『さらに頑張らなくては』と、毎日の生活に心地よいハリが出ていま

す」（グランマ、以下同）

グランマの若々しさは外見だけにとどまらない。

「昔から計算が速く、家族の誰にも負けません。今のところ脳の衰えは感じていなくて、近所のレストランの電話番号も暗記していますし、人の名前が出てこないこともな

いんですよ」

その記憶力の秘訣は、出産前に31歳で辞めるまで、代議士秘書としてバリバリ働いていたころの習慣が影響しているかもしれない。

「『ここへ電話して』と言われたときに備え、電話番号をすべて暗記していたら、自然と記憶力がついたみたいで（笑）。昔から日記をつけていて、時々、読み返しているのも記憶力アップにつながっているのかもしれません」

ここ最近は目が疲れるため、長年の趣味だった読書はつらくなったものの、90歳を過ぎてからは脳トレにも挑戦。

1日6000歩を目標に歩くことがルーティン

「娘がプレゼントしてくれた脳トレドリルをやり出したら止まらなくなって。1日1ページでいいところを1日で終わらせて、家族を驚かせてしまいました」

また家族が、「脳の活性化にひと役買っていそう」と話すのが、好奇心旺盛な性格だ。

「散歩を兼ねたウォーキング中、目に留まった草花や、ウインドーショッピングで『きれい!』『素敵!』と心を動かすことがいい刺激になっています。新しくできたお店もチェックしていますよ」

ファッションのこだわりは「シンプル・イズ・ベスト」。

「昔からパンツスタイルが多いですね。ただ、自分の好みには固執しすぎないで、娘や孫の意見を取り入れながら、自分に合うコーディネートを楽しんでいます。孫世代に人気のお店でも、自分に合いそうなものがあれば躊ちゅう躇ちょせずに選びます」

そして、この世代では珍しいロングヘアも、グランマのトレードマークだ。

「出産時に短くした以外、ずっとロングヘア。今も毎朝、自分で巻くのが習慣。昔から髪を褒めていただくことが多かったので、そのころからシャンプー時の頭皮マッサージ

だけは欠かさず続けています」

いくつになっても、自分磨きを怠らない。スキンケアやメイクも家族のアドバイスやオススメを取り入れて日々、アップデートさせている。

「エステなど特別なことは一切やっていないのですが、基礎化粧品だけはコツコツ続けてきました。最近は孫の口紅やアイシャドウを一緒に使って、ちょっとずつメイクの勉強をしています（笑）」

元気ではつらつとしているグランマだが、シニアになってからは、度重なる骨折や白内障での手術も経験した。

「65歳のときに転倒して大だい腿たい骨こつ骨折をして以来約25年間、リハビリをもとにしたオリジナル体操を毎日、続けているんです。起床後、ベッドの上で1時間ほど身体を動かしています。これは旅先でも欠かせません」

1日6000歩を目標に歩くのもルーティンのひとつ。

「よく歩く分、転ぶこともありますが、体操のおかげか筋肉がついて大きなケガをしにくくなりました。おしゃれをしたり、家族との旅行や外出をこれからも楽しみたいですし、私を常に気遣ってくれる家族のためにも元気でいなくちゃ、という気持ちが大きな原動力になっています」

健康を維持するために、食生活も大切にしている。

何でもよく食べることを意識

「食事は、ひとりのときはすべて手作り。以前から乳製品や卵などのタンパク質は意識してとるようにしてきましたが、90歳を過ぎてからは、『何でもよく食べること』を大切にしています。

基本、腹八分目を心がけているのですが、たまに食事量が減っていることもあるみたい。家族から『もう少し食べたら』と励まされ、ちょっとだけ頑張って食べることもありますよ。家族と過ごすときは外食にも出かけ、さまざまな料理を楽しみます」

「年齢を理由に諦めない」。そんなグランマの生き方は、SNSを通じて多くの人を勇気づけている。

「日々の小さな積み重ねが、今の健康につながったと思っています。90歳になっても努力次第でまだまだキレイでいられるはず。年を重ねるとつい視野が狭くなりがちですが、好奇心も大事にしつつ、“元気でおしゃれな100歳”を目指したいです」

グランマの挑戦は、これからも続いていく。

取材・文／荒木睦美

おしゃれグランマさん 旅行とおしゃれが好きな91歳。お孫さんの管理のもと、「おしゃれでおちゃめなグランマの日常」を不定期でInstagramやTikTok、YouTubeに投稿。奇跡の90代として評判。長生きしたことでの目下の悩みは、夫や友人が鬼籍に入り、一緒に旅行できなくなったこと。＠oshare_grandma