あなたの周りにも？不満ばかり言う人の正体は「精神年齢が幼い大人」だった
カウンセラーで作家のRyota氏が運営するYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」が、「【要注意】不満をぶつけて他人を操作する、心の幼い大人が抱える『心理』の正体がコレだ！」と題した動画を公開。不満ばかりを口にする人の心理的背景について、精神年齢の観点から解説した。
Ryota氏はまず、不満ばかり言う人は「精神年齢が低い」と指摘する。これは精神発達の段階において非常に若い部分、つまり「子供のような状態」にあることを意味するという。その最大の特徴は「不満で人を動かそうとしている」点にあると氏は語る。
「精神年齢が低いっていうことは、自分はまだ子供だっていうことです。子供っていうのは、自分のことしか考えられないんですよ」。子供が自分の要求を通すために感情を爆発させるように、精神年齢の幼い大人も、不満を表明することで「なんで周りがやってくれないの？」と周囲をコントロールしようとするのだという。これは、自分で問題を解決したり、他人に相談したりする、より成熟した段階に至っていない証拠だと氏は説明する。
さらに、こうした人々は「他人の責任と思っている」傾向が強い。自分の視点でしか物事を考えられないため、問題が起きても「自分は悪くない」と自己正当化し、他責思考に陥りがちだ。また、「自分だけを理解してほしい」という強い欲求も特徴の一つだ。本来、人間関係は相互理解で成り立つが、彼らは相手を理解しようとせず、一方的に自分の大変さや要求をぶつけることで「理解されたい」という欲求を満たそうとする。これは、自立できずに誰かの「保護を求めている」心理の表れでもあると氏は分析する。
最終的に、彼らは社会における自分の「役割」を理解できていないため、常に居場所のなさを感じ、パニック状態にあるのだという。Ryota氏は、このような人への対処法として「相手の課題に手を出さない」ことが重要だと結論付けた。不満を言っても状況は変わらない、むしろ悪化するという経験をさせることで、本人が自ら変わるきっかけを与えられるかもしれない。
