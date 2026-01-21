この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「そのインプラントは50万円のゴミに変わる」歯科医が警告、安易な選択が招く悲劇とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

前岡歯科医院の院長、前岡遼馬先生が自身のYouTubeチャンネルで「【警告】その50万円、ドブに捨てるつもりですか？インプラントを「高級なゴミ」にする人の共通点」と題した動画を公開。安易なインプラント治療が招くリスクについて警鐘を鳴らしている。



動画の冒頭で前岡先生は「コンビニにおにぎりを買いに行くような感覚でこの治療を検討しているのなら、今すぐその考えをやめてください」と強く警告。「そのインプラントは数年後に50万円のただのゴミになります」と断言する。多くの人が「自分だけは大丈夫」「高いお金を払うから失敗しない」といった根拠のない正常性バイアスに陥りがちだとその危険性を指摘した。



前岡先生は、インプラント治療を「魔法」や「再生医療」と捉える風潮を否定し、「ただの事後処理」であると本質を突く。歯を失う主な原因である虫歯や歯周病、歯の破折は生活習慣病であり、その根本原因を改善しないままインプラントを入れても、同じ環境下で再びトラブルが発生するのは必然だと解説。これを「雨漏りする家で床だけ張り替えるようなもの」とたとえ、原因除去の重要性を訴えた。



さらに、治療を成功させるための「3つの鉄則」として、?プラークコントロール（質の高い歯磨き）、?力のコントロール（噛む力や歯ぎしりの管理）、?正しい歯科医院選びを挙げる。特に、実績数ばかりを強調し、患者の口腔内全体の状況や歯を失った原因を考慮せずにインプラントを勧める歯科医には注意が必要だと強調した。また、マイナーなメーカーの製品を選ぶと、将来的にメンテナンス不能な「インプラント難民」になるリスクも解説した。



最後に前岡先生は「50万円の使い捨てのチタンの棒にするのか、人生を変える一生のパートナーにするのか。それは歯科医師の腕ではなく、あなたの知識と覚悟にかかっています」と視聴者に語りかける。インプラントは正しい知識と覚悟を持って臨めば素晴らしい治療法であるとしつつも、全てを歯科医任せにするのではなく、自らの手で身体を守る意識を持つことの重要性を説いて動画を締めくくった。