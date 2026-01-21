杉咲花の「サブカル沼女」化に中年男性が大歓喜…話題ドラマ『冬のなんかさ』に隠された「大人の事情」

大御所の先輩俳優と「裏カブリ」

俳優の杉咲花（28歳）が主演を務めるドラマ『冬のなんかさ、春のなんかね』（水曜ドラマ、22時00分〜23時00分）が1月14日にスタートした。

同ドラマは、杉咲演じる主人公の小説家の女性・文菜が失敗しながらも真剣に生きる姿を描く「普段着」のラブストーリーが描かれるが、「なかなかあり得ない状況」で放送されることになってしまった。

「裏かぶりするフジテレビのドラマがなんと、杉咲さんが所属する事務所の大先輩の反町隆史さんがトリプル主演の1人である『ラムネモンキー』なのです。事務所側と局側でこういうことがないように調整することが多いのですが、今季はまさかの同じ事務所の先輩と後輩が真っ向勝負になってしまいました」（テレビ局関係者）

気になる初回の結果だが、杉咲のドラマの平均世帯視聴率は3.8%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）。対する反町のドラマは4.8%。

両ドラマとも決して高視聴率ではなく、同時間帯にTBSで放送された嵐の二宮和也（42歳）がMCのバラエティー番組『ニノなのにSP』の7.5%には及ばなかった。

事務所の先輩との真っ向勝負でかなりのプレッシャーを背負っているはずの杉咲だが、同ドラマは「伸び代」があるようだ。

「同じラブストーリーというジャンルでも、突飛な設定のドラマが増えている中、杉咲のドラマは王道のラブストーリー。今作を手がける今泉力哉監督は、会話で登場人物の心境を表現する手法に長けているだけに、杉咲がその演技力でどこまで視聴者を引き込めるのかがカギとなります。

共演は演技派の成田凌（32歳）、岡山天音（31歳）ですが、主人公と何でも話せる小説家の先輩役を演じた内堀太郎（42）の色気ダダ漏れの演技がネット上でバズりました。彼は今泉監督の『秘蔵っ子』としても知られています。今後、内堀と杉咲の会話劇に注目が集まり、徐々に数字が伸びるのではないでしょうか。『オレも同じ経験をしてみたかった』と、ネット上では中年男性が大喜びしています」（放送担当記者）

最高のサブカル系ヒロインが誕生

杉咲といえば、宮沢りえ（52歳）の主演映画『湯を沸かすほどの熱い愛』（'16年）の好演で映画賞を総なめにした。

主演したカンテレ・フジテレビ系ドラマ『アンメット ある脳外科医の日記』では、各ドラマ賞を受賞するなど、すでにその演技力は絶大なる評価を得ている。

そのため映画は『市子』（'23年）、『52ヘルツのクジラたち』（'24年）、『朽ちないサクラ』（同年）、『片思い世界』（'25年）、『ミーツ・ザ・ワールド』（同年）と主演作の公開が続いている。

プライベートでは、'24年5月に『アンメット』で共演した俳優の若葉竜也（36歳）との交際を『女性セブン』（小学館）で報じられた。

「破局したという話は聞こえてこないので、交際は順調なんだと思います。ラブストーリーの作品に出演するにあたって、自身が恋愛で経験したことが少なからず役作りに生きると思う。

それほどリアルな演技なので、SNSを中心に口コミは広がっています。サブカル系ヒロインとしてはドラマ史上最高の出来なのではないでしょうか。俳優としての引き出しは増えてから挑んだ今回のドラマ。俳優として大きくステップアップできる格好のチャンスが訪れた形です」（同前）

主演ドラマの劇中、そしてプライベートでの恋の行方が注目される。

