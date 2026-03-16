冬ドラマ2大嫌われ女子？井上真央と杉咲花が意外な注目を集めるFRIDAYデジタル

冬ドラマ2大嫌われ女子？井上真央と杉咲花が意外な注目を集める

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 冬ドラマが意外な方向から火の手が上がり始めていると、FRIDAYが伝えた
  • 井上真央杉咲花のキャラが、あざといという理由でプチ炎上しているそう
  • だが素顔はまったく違っており、井上真央はスタッフに丁寧な態度だという
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