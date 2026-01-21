お笑いコンビ『ザ・ぼんち』の、ぼんちおさむさん（73）と里見まさとさん（73）が20日、都内で行われた吉本興業の看板寄席『東京グランド花月』の初日公演に登場。公演終了後、お笑いコンビ・ミキ、ニッポンの社長、さらに吉田裕さん、川畑泰史さんとともに取材会に出席しました。

博多華丸・大吉、笑い飯たち人気芸人が会場を盛り上げた初日公演。公演終了後の取材会で、“初日を迎えた感想”を聞かれた里見さんは「大阪の劇場でやっている我々が、東京のこんなど真ん中で同じように“花月劇場”という名前のもとで演じさせていただけることは、弊社のみんな・スタッフの方が頑張ってくれて公演になるんだろうと思う。望むなら、毎週こうして大阪でやってるみんなが東京でやれるようになったらなと願っています」と感謝を伝えながら、現在の思いを明かしました。