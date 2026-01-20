優しい兄猫のご飯をつまみ食いしてしまったという弟猫。すると、兄猫の態度が豹変して...？まさかの展開が面白すぎると反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で61万回表示を突破し、「食いもんの恨みは恐ろしい」「顔w必死すぎて可愛い」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：兄猫のごはんをつまみ食いして『追いかけられる弟猫』→表情を見ると…「可愛すぎて悶絶ｗｗ」まさかの光景】

つまみ食いをしたらまさかの事態に！

Xアカウント「ひみがつ」に投稿されたのは、優しい兄猫の『がんも』くんと食いしん坊な弟猫の『つみれ』くん。

この日、つみれくんはつい出来心でがんもくんのご飯をつまみ食いしてしまったそう。すると、怒ったがんもくんが意外な行動に出たのだとか！

なんとがんもくんがものすごい勢いでつみれくんを追いかけ始めたのだとか！実は怒ると怖いというがんもくん。つみれくんは驚いて捕まらないように逃げたそう。２匹は階段を全速力で駆け上がっていったといいます。あまりの速さに、２匹ともまん丸な姿になってしまっていたとのこと。逃げるのに必死でつみれくんの目は大きく見開いてしまっていたといいます。がんもくんも目をギラギラとさせながらつみれくんを追いかけていたのだとか。食べ物の恨みは恐ろしいですね。あまりにも必死な２匹の様子に思わず笑ってしまいました。

他の投稿では、がんもくんがつみれくんのことをよく見ている様子が見られました。普段から弟のことをよく見ているからこそ、つみれくんの悪事もバレてしまったのかもしれません。

つまみ食いもほどほどに...

逃げるつみれくんを全速力で追いかけるがんもくんを見た方たちから「全速力まんまる～」「必死すぎる」などの声が寄せられていました。

普段は少しのつまみ食いであれば許してくれるというがんもくん。がんもくんが怒るほどということは、きっとつみれくんは食べ過ぎたのでしょうね。

Xアカウント「ひみがつ」では、がんもくんとつみれくんの可愛い姿がたくさん投稿されています。２匹のまん丸ボディとユーモラスな表情がとても魅力的です。

写真・動画提供：Xアカウント「ひみがつ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。