キャラクター商品などを手がけるアニウェア（東京都渋谷区）は、東京地下鉄「東京メトロ 銀座線」モデルの腕時計の予約受付を、2026年2月9日正午まで同社運営の通販サイト「SuperGroupies」で行う。発送は7月上旬の予定。

随所に銀座線のモチーフ

以前発売し好評だったという「東西線」モデルに続き、もうすぐ100周年を迎える「銀座線」デザインの腕時計が登場。

盤面には銀座線のマークをイメージしたオレンジ色の輪をあしらい、その周囲には渋谷駅〜浅草駅まで各駅間のおおよその乗車時間に合わせて駅ナンバリングマークを配する。また、上野駅に設置されている列車接近表示機の車両のアイコンが走る。盤面中央には「銀座線01系」を彷彿とさせるシルバーの配色を採用する。

前面行先表示をイメージした窓には、渋谷、外苑前、溜池山王、虎ノ門、新橋、銀座、日本橋、上野、浅草1番線着、浅草2番線着、試運転、臨時が2時間ごとに表示される。

裏蓋には「銀座線1000系」をあしらうほか、バンドの裏面は、上部に最初に開通した浅草〜上野間、下部にはその後開通した上野広小路〜渋谷間の路線図を刻印する。

価格は2万6400円（税込）。