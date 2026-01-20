『機動警察パトレイバー EZY』2026年5月15日より全3章で順次劇場公開決定！ KV・特報など新情報公開
製作決定から9年、『機動警察パトレイバー EZY』が2026年5月15日より全3章で順次劇場公開決定、新情報が公開された。
＞＞＞特報場面カットやキャラクター＆メカニカルをチェック！（写真21点）
2017年に製作決定を発表し、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表した『機動警察パトレイバー』シリーズの新作アニメーション作品『機動警察パトレイバーEZY（イズィー）』。
このたび、プロジェクトが本格始動。2026年5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開されることが決定した。同時に、『パトレイバー』シリーズから『EZY』までを象徴するシリーズキービジュアルと特報を公開、『EZY』のイントロダクション・キャラクター＆メカニカルまで一挙公開された。
キービジュアルには、『パトレイバー』シリーズ主人公・泉野明と、『パトレイバー EZY』主人公・久我十和。二人が各々のパートナーであるイングラムとともに、向かい合うような構図で彼方を見つめる。
彼女たちの目に映るのは、これまで歩んできた過去、そしてこれからの第二小隊の未来。
『パトレイバー』シリーズの「これまで」そして「これから」を象徴するキービジュアルにより、2026年、新たなパトレイバーシリーズ『EZY』プロジェクトが幕を開ける。
＜イントロダクション＞
1990年代末、テクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械〈レイバー〉。
しかしそれは、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威をも生み出すことになった。続発するレイバー犯罪に、警視庁は本庁警備部内に特殊車両二課を創設してこれに対抗した。通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。
そして、時は流れ──。
労働人口減少の一途を辿る2030年代の日本は、AI技術による自動化が進んでいた。
かつて最先端技術だった〈レイバー〉は、社会基盤を支える一部として定着。
人が搭乗するスタンドアローン型の〈レイバー〉は、自立型ロボットへの代替が進み、もはや時代遅れとなりつつあった。
だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。人と街を守ること。
第二小隊は旧式98式AVイングラムをチューンナップした”AV-98Plus イングラム”とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。
そして、『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』は全8話・全3章構成にて劇場公開される完全新作アニメーション。第1話〜第6話は1話完結のオムニバス形式、第7話・第8話は連続したストーリーとなっており、新たな第二小隊にとって最大の危機が訪れることに！？
第1話から第3話までのFile1は2026年5月15日公開、第4話から第6話までのFile2は8月14日公開、第7話と第8話のFile3は2027年3月の公開となる。
監督を務める出渕裕からはコメントが届いている。
＜出渕裕 コメント＞
当初は監督を務めるつもりはありませんでしたが、大変楽しく取り組んでいます。
「今の時代に『パトレイバー』はどう受け取られるのだろうか」とも思いましたが、本作では原点に立ち返り、1話完結型とし、王道ではなく番外編的なエピソードの連続体としての『パトレイバー』を目指しました。そのアプローチこそが『パトレイバー』の魅力だと感じてくださっている皆さまの期待を裏切らない仕上がりになっていると、自負しています。
キャラクターとメカニカルの情報も。
主人公でイングラム1号機のパイロット・久我十和（くが・とわ）は上坂すみれがCVを務める。「このたび『パトレイバー EZY』にて久我十和役を演じさせていただきますっ！！ 特車二課の一員に、しかもイングラムにフォワードとして搭乗…できる…なんてっ…！ 夢のようです！ 血が沸き立つようなワクワク感と共に収録に参加させていただきました！ 新たな世代の『パトレイバー』、特車二課を、どうぞお楽しみに！」とのコメントが届いている。
また、イングラム1号機指揮担当は天鳥桔平（あとり・きっぺい）、戸谷菊之介がCVを務める。「第二小隊一号機指揮担当、天鳥桔平 役を演じさせていただきます、戸谷菊之介です！ 長く多くの方に愛されてきた『パトレイバー』の世界に関わらせていただけて、とても嬉しいです！ 時代や人が変われど、第二小隊の雰囲気は変わっておらず、そんな中で十和や桔平をはじめとした第二小隊の面々に、時に笑い、時に心を熱くしながら、アニメを楽しんでいただけたら幸いです。上映をお楽しみに！」とのコメントが届いている。
さらにAV-98Plus イングラム（イングラム・プラス）のビジュアルも公開された。
ついに動き出したプロジェクト、今後の続報もお見逃しなく。
（C） HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会
＞＞＞特報場面カットやキャラクター＆メカニカルをチェック！（写真21点）
2017年に製作決定を発表し、2022年にパイロットフィルムがイベントにて公開、さらに2024年9月に「2026年プロジェクト始動」を発表した『機動警察パトレイバー』シリーズの新作アニメーション作品『機動警察パトレイバーEZY（イズィー）』。
このたび、プロジェクトが本格始動。2026年5月15日（金）より全3章構成で順次劇場公開されることが決定した。同時に、『パトレイバー』シリーズから『EZY』までを象徴するシリーズキービジュアルと特報を公開、『EZY』のイントロダクション・キャラクター＆メカニカルまで一挙公開された。
彼女たちの目に映るのは、これまで歩んできた過去、そしてこれからの第二小隊の未来。
『パトレイバー』シリーズの「これまで」そして「これから」を象徴するキービジュアルにより、2026年、新たなパトレイバーシリーズ『EZY』プロジェクトが幕を開ける。
＜イントロダクション＞
1990年代末、テクノロジーの急速な発展とともに、あらゆる分野に進出した汎用人間型作業機械〈レイバー〉。
しかしそれは、レイバー犯罪と呼ばれる新たな社会的脅威をも生み出すことになった。続発するレイバー犯罪に、警視庁は本庁警備部内に特殊車両二課を創設してこれに対抗した。通称、特車二課パトロールレイバー中隊「パトレイバー」の誕生である。
そして、時は流れ──。
労働人口減少の一途を辿る2030年代の日本は、AI技術による自動化が進んでいた。
かつて最先端技術だった〈レイバー〉は、社会基盤を支える一部として定着。
人が搭乗するスタンドアローン型の〈レイバー〉は、自立型ロボットへの代替が進み、もはや時代遅れとなりつつあった。
だが時代が変わろうとも、特車二課の仕事は変わらない。人と街を守ること。
第二小隊は旧式98式AVイングラムをチューンナップした”AV-98Plus イングラム”とともに、知恵と勇気で新たなテクノロジー犯罪に立ち向かう。
そして、『機動警察パトレイバー EZY（イズィー）』は全8話・全3章構成にて劇場公開される完全新作アニメーション。第1話〜第6話は1話完結のオムニバス形式、第7話・第8話は連続したストーリーとなっており、新たな第二小隊にとって最大の危機が訪れることに！？
第1話から第3話までのFile1は2026年5月15日公開、第4話から第6話までのFile2は8月14日公開、第7話と第8話のFile3は2027年3月の公開となる。
監督を務める出渕裕からはコメントが届いている。
＜出渕裕 コメント＞
当初は監督を務めるつもりはありませんでしたが、大変楽しく取り組んでいます。
「今の時代に『パトレイバー』はどう受け取られるのだろうか」とも思いましたが、本作では原点に立ち返り、1話完結型とし、王道ではなく番外編的なエピソードの連続体としての『パトレイバー』を目指しました。そのアプローチこそが『パトレイバー』の魅力だと感じてくださっている皆さまの期待を裏切らない仕上がりになっていると、自負しています。
キャラクターとメカニカルの情報も。
主人公でイングラム1号機のパイロット・久我十和（くが・とわ）は上坂すみれがCVを務める。「このたび『パトレイバー EZY』にて久我十和役を演じさせていただきますっ！！ 特車二課の一員に、しかもイングラムにフォワードとして搭乗…できる…なんてっ…！ 夢のようです！ 血が沸き立つようなワクワク感と共に収録に参加させていただきました！ 新たな世代の『パトレイバー』、特車二課を、どうぞお楽しみに！」とのコメントが届いている。
また、イングラム1号機指揮担当は天鳥桔平（あとり・きっぺい）、戸谷菊之介がCVを務める。「第二小隊一号機指揮担当、天鳥桔平 役を演じさせていただきます、戸谷菊之介です！ 長く多くの方に愛されてきた『パトレイバー』の世界に関わらせていただけて、とても嬉しいです！ 時代や人が変われど、第二小隊の雰囲気は変わっておらず、そんな中で十和や桔平をはじめとした第二小隊の面々に、時に笑い、時に心を熱くしながら、アニメを楽しんでいただけたら幸いです。上映をお楽しみに！」とのコメントが届いている。
さらにAV-98Plus イングラム（イングラム・プラス）のビジュアルも公開された。
ついに動き出したプロジェクト、今後の続報もお見逃しなく。
（C） HEADGEAR / 機動警察パトレイバー EZY製作委員会