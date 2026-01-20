¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¡Ø¥Ü¡¼¥±¥¤¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó SM11¡Ù¥¦¥§¥Ã¥¸¡¢2·î20Æü¥Ç¥Ó¥å¡¼¡ÚÂÇ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡Û
¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÎÀäÂÐ²¦¼Ô¤¬¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë¹â¤ß¤Ø¡£¥¢¥¯¥·¥Í¥Ã¥È ¥¸¥ã¥Ñ¥ó ¥¤¥ó¥¯¤Ï¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç»ÈÍÑÎ¨No.1¤òÆÈÁö¤¹¤ë¥Ü¡¼¥±¥¤¥¦¥§¥Ã¥¸¤ÎºÇ¿·ºî¡ØSM11¡Ù¤ò¡Ö2·î20Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡×¤ÈÈ¯É½¡£º£½µ³«ºÅ¤ÎPGA¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥¶¡¦¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡×¤Ç¥Ä¥¢¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤ëº£ºî¤Ï¡¢¥Ü¥Ö¡¦¥Ü¡¼¥±¥¤¤¬Äó¾§¤¹¤ë¥¦¥§¥Ã¥¸¥×¥ì¡¼À®¸ù¤Î¤¿¤á¤Î3Í×ÁÇ¡Ê¡ÍýÁÛÅª¤Ê¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡¢¢Àµ³Î¤ÊÃÆÆ»¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡¢£ºÇÅ¬¤Ê¥¹¥Ô¥ó¡Ë¤ò¤«¤Ä¤Æ¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤Ç¶ñ¸½²½¤·¤¿¤È¤«¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥³¥ì¤¬¡ØSM11¡Ù¤Î¡È54ÅÙ¡É¤ò¹½¤¨¤¿´é¡ª
¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Ï¡È¥³¥ó¥¿¥¯¥È¡É¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤ËºÇÅ¬¤Ê¥Ð¥¦¥ó¥¹¤È¥°¥é¥¤¥ó¥É¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹Â¤Î²¼¤«¤é2ÈÖÌÜ¡Á5ÈÖÌÜ¤Î´Ö¤ÇÍýÁÛÅª¤Ë¥³¥ó¥¿¥¯¥È¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤½¤¦¤¹¤ì¤Ð¡¢ÃÆÆ»¤â¥¹¥Ô¥ó¤â¼«Á³¤ÈË¾¤Þ¤·¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Äã¤¯¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤µ¤ì¤¿ÃÆÆ»¤ÈÍ¥¤ì¤¿¥¹¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¡¢°ÎÂç¤Ê¥¦¥§¥Ã¥¸¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤¿¤Á¤¬¿®Íê¤¹¤ëÀÇ½¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥Ü¡¼¥±¥¤¥¦¥§¥Ã¥¸¤ËÂ©¤Å¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ê¥¦¥§¥Ã¥¸MD¤Î¥³¡¼¥ê¡¼¡¦¥¸¥§¥é¡¼¥É»á¡Ë
¢£Æ±°ì¥í¥Õ¥È¤Ï½Å¿´¤òÅý°ì¤·¡¢Àµ³Î¤ÊÃÆÆ»¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë º£ºîºÇÂç¤Î¥È¥Ô¥Ã¥¯¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢Å°Äì¤·¤¿½Å¿´´ÉÍý¤À¡£½¾Íè¤Ï¡¢Æ±¤¸¥í¥Õ¥È¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤âÁªÂò¤¹¤ë¥°¥é¥¤¥ó¥É¤Î°ã¤¤¤Ë¤è¤Ã¤Æ½Å¿´°ÌÃÖ¤Ë¤ï¤º¤«¤Êº¹¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤¿¡£¡ØSM11¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æ±°ì¥í¥Õ¥ÈÆâ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥°¥é¥¤¥ó¥É¤Ç½Å¿´¡ÊCG¡Ë°ÌÃÖ¤òÅý°ì¤¹¤ë¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¤É¤Î¥½¡¼¥ë¤òÁª¤ó¤Ç¤âÂÇ´¶¤äÃÆÆ»¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤Î°ì´ÓÀ¤¬ÊÝ¤¿¤ì¡¢¼«¿®¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÜÉ¸¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¤µ¤é¤Ë¡¢44¡Á52ÅÙ¤Î¥í¡¼¥í¥Õ¥È¡¿54¡Á56ÅÙ¤Î¥µ¥ó¥É¥¦¥§¥Ã¥¸¡¿58ÅÙ¡Á60ÅÙ¤Î¥Ï¥¤¥í¥Õ¥È¤È¡¢3ÃÊ³¬¤Ç½Å¿´¹â¤µ¤òÀßÄê¤¹¤ë¡Ö¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥ÖCGÀß·×¡×¤â·òºß¤Ç¡¢¹Â¤â¤½¤ì¤¾¤ì¤ËºÇÅ¬¤Ê·Á¾õ¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¡¢ÈÖ¼ê¤Ë¤è¤Ã¤ÆºÇÅ¬²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¹ÂÂÎÀÑ5¡ó¥¢¥Ã¥×¤È¿·¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ç¶¯Îõ¥¹¥Ô¥ó ¥¹¥Ô¥óÀÇ½¤Ë´Ø¤·¤Æ¤â¡¢¶Ã¤¤Î¿Ê²½¤¬±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÀºÌ©¤ÊÀ½Â¤¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¹¥³¥¢¥é¥¤¥ó¡Ê¹Â¡Ë¤ÎÍÆÀÑ¤òÁ°ºî¡ØSM10¡ÙÈæ¤Ç5¡ó³ÈÂç¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥é¥Õ¤äÇ¨¤ì¤¿¼Ç¤È¤¤¤Ã¤¿°¾ò·ï²¼¤Ç¤â¿åÊ¬¤ä¥Ç¥Ö¥ê¤ÎÇÓ½ÐÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿¥¹¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÂ¾¡¢¥Ü¡¼¥±¥¤»á¤Î¼çµÁ¤«¤é¡Ö¹Â¤Î100¡óÁ´¿ô¸¡ºº¡×¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¤Þ¤¿¡¢¿·¤¿¤ËÆ³Æþ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥Õ¥§¡¼¥¹¡¦¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡×¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¡£¥Õ¥§¡¼¥¹É½ÌÌ¤ÎÈùºÙ¤Ê¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤ò¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥¨¥Ã¥¸Êý¸þ¤Ø·¹¤±¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Ü¡¼¥ë¤È¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥È»þ´Ö¤ò±äÄ¹¡£¥°¥ê¡¼¥ó¼þ¤ê¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¡¢¤è¤ê¹â¤¤¥¹¥Ô¥ó¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼Â¸½¤·¤¿¡£¤³¤Î¹Â¤Ë¤Ï¹â¼þÇÈÇ®½èÍý¤¬»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¤½èÍý¤Î¹Â¤ËÈæ¤Ù¤ÆÌó2ÇÜ¤ÎÂÑµ×À¤ò¸Ø¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¡¢ºÇ¹âÀÇ½¤òÄ¹¤¯°Ý»ý¤Ç¤¤ëÅÀ¤â¥´¥ë¥Õ¥¡¡¼¤Ë¤ÏÏ¯Êó¤À¤í¤¦¡£
¢£¥Ä¥¢¡¼¤ÎÇ®¶¸¤òÈ¿±Ç¤·¡Ö¥í¡¼¥Ð¥ó¥¹K¡×¤òºÎÍÑ ºòµ¨¤ÏPGA¥Ä¥¢¡¼¤Ç»ÈÍÑÎ¨56¡ó¤Ç26¾¡¡£¤Þ¤¿¡¢JGTO¤Ç¤â»ÈÍÑÎ¨45¡ó¤Ç12¾¡¤ò¥Þ¡¼¥¯¤·¤¿¥Ü¡¼¥±¥¤¥¦¥§¥Ã¥¸¡£ºòÇ¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼À©ÇÆ¤ò»Ù¤¨¤¿¥×¥í¥È¥¿¥¤¥×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥í¡¼¥Ð¥ó¥¹K¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡Ú.06K¡Û¤ä¡¢¥¢¥¤¥¢¥ó¤Î¥¹¥È¥í¥ó¥°¥í¥Õ¥È²½¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡¡¡Ú44.10F¡Û¤ò¿·¤¿¤ËÄÉ²Ã¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥Ï¥¤¥Ð¥¦¥ó¥¹¤ÎÂåÌ¾»ì¤Ç¤¢¤ëK¥°¥é¥¤¥ó¥É¤Î¥í¥Ö¥¦¥§¥Ã¥¸¤Ï¡¢¥Ð¥¦¥ó¥¹¤ò14ÅÙ¤«¤é12ÅÙ¤ØÈùÄ´À°¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸½¾ì¤Î¥Õ¥£¡¼¥É¥Ð¥Ã¥¯¤òÈ¿±Ç¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀÇ¹þ²Á³Ê¤Ï29,700±ß¤À¡£ Á°ºî¡ØSM10¡Ù¤Î¡Ø52.08F¡Ù¤È¡Ø58.12D¡Ù¤òÄ¹¤¯»È¤¦µ¼Ô¤â¡ØSM11¡Ù¤ò»î¤·¤Æ¤ß¤¿¡£¥Ü¡¼¥±¥¤¤Î´ð½à¤Ç¤Ï¡Ö75¥é¥¦¥ó¥É°Ê¾å¡×¤¬¹Â¤ÎËàÌ×¡ÊÂØ¤¨»þ¡Ë¤Î´ð½à¤Ç¡¢µ¼Ô¤Î¡ØSM10¡Ù¤Ï¤½¤³¤ËÃ£¤·¤Æ¤ª¤é¤º¡¢ÂÇ¤ÁÊý¼¡Âè¤Ç¥Ó¥¿¥Ã¤È»ß¤Þ¤ë¤¿¤á¥¹¥Ô¥óÉÔÂ¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤¬¡¢¡ØSM11¡Ù¤Ï°ìµåÌÜ¤«¤éÌÀ¤é¤«¤Ê¥¹¥Ô¥ó¤ÎÆþ¤ê¶ñ¹ç¤Ç¡¢¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ë¾è¤ë»þ´Ö¤¬¶¯Îõ¤ËÄ¹¤¯¡¢²»¤âÄã¤¯ÂÇ´¶¤âÄ¶¥½¥Õ¥È¤Ë´¶¤¸¤ë¡£
¢£Æ±¤¸¡ÖD¥°¥é¥¤¥ó¥É¡×¤Ç¤âÂÇ¤Á½Ð¤·Äã¤á¤Ë ¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÍÞ¤¨¤¿µ÷Î¥¤ÎÃ»¤¤¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤Ç¥³¥ì¤Ê¤é¡¢¥Õ¥ë¥·¥ç¥Ã¥È¤À¤È¥¹¥Ô¥óÎÌ¤¬Â¿²á¤®¤Æ¥·¥ç¡¼¥È¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¡×¤ÈÆâ¿´ÉÔ°Â¤Ë»×¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥È¥ê¥¹¥È¤Î¥Õ¥£¥Ã¥¿¡¼¤Ë¹ç¤¦¥°¥é¥¤¥ó¥É¡Ê58.12D¡Ë¤ä¥·¥ã¥Õ¥È¤òÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¦¤È¡¢Äã¤á¤Ë¤æ¤Ã¤¯¤êÈô¤Ó¤Ä¤ÄÁÀ¤Ã¤¿µ÷Î¥¤ò¤·¤Ã¤«¤ê½Ð¤»¤Æ°Â¿´¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥í¥Õ¥È¤Ç½Å¿´¹â¤µ¤òÂ·¤¨¤¿Àß·×ÊÑ¹¹¤ò¡¢µ¼Ô¤ÎÏÓÁ°¤Ç¤âÂÎ´¶¤Ç¤¤¿¡£ Á°ºî¡ØSM10¡Ù¤ÎD¥°¥é¥¤¥ó¥É¤Ï¥½¡¼¥ë²¼Éô¤ÎÆùÀ¹¤ê¤¬Âç¤¤¤¤¿¤á¡¢Æ±¤¸58ÅÙ¤ÎÃæ¤Ç¤âºÇ¤âÄã¤¤½Å¿´°ÌÃÖ¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤¬¡¢º£²ó¤Ï¤½¤³¤¬Á´¤ÆÂ·¤Ã¤¿¤»¤¤¤«¡¢¡ØSM10¡Ù¤è¤ê¡ØSM11¡Ù¤ÎÊý¤¬½Ðµå¤¬Äã¤á¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ò¼Â´¶¡£¥Õ¥§¡¼¥¹¤Î¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ô¥óÎÌ¥¢¥Ã¥×¤Î¸ú²Ì¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ö¥ß¥¹¤Ë¶¯¤¤D¥°¥é¥¤¥ó¥É¤¬¤µ¤é¤ËÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È³Î¿®¤·¤¿¡£¡ÊÊÔ½¸ÉôM¡¦K¡Ë
