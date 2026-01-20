この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「憧れのタワーマンションか、堅実な大規模板状マンションか」。マンション購入を検討する際、この二択で悩む人は少なくありません。

どちらも「大規模」というスケールメリットを享受できる点では共通していますが、住み心地や将来のコストには明確な違いがあります。

今回は、らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんと、同社のエージェント佐藤健斗さんが、それぞれのメリット・デメリットを徹底比較し、プロの視点から「どちらを選ぶべきか」を語り尽くします。

◾️タワーマンションの魅力は「眺望」と「立地」

まず、佐藤さんが推すのはタワーマンションです。その最大の魅力は、何と言っても圧倒的な「眺望」にあります。

「10階・15階建てのマンションでは、目の前に同じ高さの建物が建って眺望が失われるリスクがありますが、タワマンの30階・40階ならその心配はほぼありません。この『眺望の価値』が、高い人気と資産性を支えています」（佐藤さん）

たとえ低層階や高所恐怖症の方であっても、共用施設のスカイラウンジやバーを利用すれば、その絶景を享受できるのがタワマンの強みです。

また、タワマンは「狭い敷地に多くの住戸を作る」ために上に伸ばす建築様式であるため、駅近や駅直結といった好立地に建てられるケースが多いのも特徴です。

「雨に濡れずに駅まで行けるペデストリアンデッキや、地下直結の利便性は、タワマンならではの恩恵と言えます」（山本さん）



◾️板状マンションの逆襲！「コスパ」と「防災」の強み

一方で、山本さんが推すのは大規模板状（ばんじょう）型マンションです。タワマンほどの華やかさはないものの、実用面では非常に強力なメリットを持っています。

1. 維持管理コストが抑えやすい 最大の違いは「駐車場」です。タワマンの多くが高コストなタワーパーキングを採用せざるを得ないのに対し、敷地に余裕のある板状型は「自走式駐車場」を持つケースが多くあります。 「駐車場の維持費は修繕積立金に直結します。長期的なランニングコストを考えると、自走式駐車場を持つ板状型マンションは非常に優秀です」（山本さん）

2. 災害時の「階段移動」が可能 タワマンはエレベーターが止まると生活が困難になりますが、15階建て程度の板状型であれば、いざという時に階段で昇り降りすることが現実的に可能です。 「避難時だけでなく、水害でエレベーターが停止した際のリスク管理としても、階段移動ができる点は大きな安心材料になります」（佐藤さん）

◾️「音」の問題と「内廊下」の高級感

住環境の細かな違いについても議論が交わされました。

タワマンは軽量化のために「乾式壁（ALCなど）」を使用することが多く、山本さんは「鉄筋コンクリートの壁に比べると、隣の音が少し気になることがある」と指摘。一方、佐藤さんは「高層階なら環境音（車の走行音など）が届きにくい静けさがある」と、別の側面からのメリットを挙げました。

また、ホテルのような内廊下設計はタワマンの特権とも言えますが、板状型でも高級物件では採用されることがあり、一概にどちらが良いとは言えません。

【まとめ】

最終的な結論として、お二人の意見は以下のようにまとまりました。

• 資産性・立地・眺望を最優先するなら「タワーマンション」

• 維持費の安さ・防災・実用性を重視するなら「大規模板状マンション」

「どちらが優れているか」ではなく、「自分のライフスタイルや価値観にどちらが合っているか」を見極めることが、後悔しないマンション選びの鍵となります。

らくだ不動産株式会社では、お客様の予算や希望条件だけでなく、将来のライフプランまで見据えた「最適なマンション選び」をサポートしています。「自分にはどっちが合っているのか分からない」とお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。