サカナクション 山口一郎が「プルーム・オーラ」とコラボ　愛用の工芸品から着想を得たフロントパネルが登場

JTが、サカナクションの山口一郎とコラボレーションし、加熱式たばこ用デバイス「プルーム・オーラ（Ploom AURA）」のフロントパネルを製作した。1月27日から、CLUB JTオンラインショップおよび全国のPloom Shopで数量限定で取り扱う。

コラボでは、「アーティスト山口一郎の愛着と経年変化」をテーマに、同氏の日常の愛用品から着想を得て製作。明治8年創業の日本最古の手作り茶筒の老舗 京都「開化堂」の真鍮茶筒をもとにデザインした「真鍮」と、石川県の伝統工芸である九谷焼の窯元「上出長右衛門窯」製の湯呑みをデザインに落とし込んだ「九谷焼」の全2種をラインナップする。価格はいずれも1980円。

また、Ploom CLUBサイト内で展開中の「SENSATIONAL」プログラムでは2月28日までの期間、山口とのコラボフロントパネルとコラボ喫煙具が抽選で当たるキャンペーンを実施。キャンペーン商品のフロントパネルは、同氏が実際に愛用する開化堂の茶筒が経年変化した様子を表現した「緑青」、上出長右衛門窯の湯呑みに金継ぎを加えたデザインの「金継」、ブラジリアンローズウッド製デスクをモチーフにした「ローズウッド」の全3種を揃える。

喫煙具は全2種を用意。スティックケースは、開化堂の真鍮茶筒を「プルーム専用加熱式たばこスティック」がぴったり収まるサイズにし、「Ploom・YI（Yamaguchi Ichiro）」と開化堂のロゴを刻印した。スティックトレイは、上出長右衛門窯の蓋つきの器をプルーム専用加熱式たばこスティックが収まる形状にし、和装の男性がプルームを愛用する姿を意匠化した特別な絵付けを施した。

コラボ商品の発表に合わせて、「愛着と経年変化」についてや、コラボのバックストーリーを山口自身が語るインタビュームービーも公開。現在、AbemaやTVerなどのインターネットTVや、Ploom公式Instagram、全国のPloom Shop、全国の喫煙所などで放映しているほか、同ムービーに登場する撮影アイテムの特別展示を、Ploom Shop銀座店で1月27日から期間限定で開催する。

■キャンペーン概要

応募期間：2026年1月19日（月）10時00分〜2月28日（土）23時59分

応募方法：Ploom CLUB内「SENSATIONALプログラム」キャンペーンページから抽選応募

