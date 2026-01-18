冬は、クリスマスや忘年会、新年会などのイベントが続き、お酒を飲む機会が1年でもっとも増える時期とされています。

そこで注視したいのが飲酒運転についてです。

そもそも、飲酒運転は「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられますが、これらは具体的にどういった点が異なるのでしょうか。

同じ飲酒運転でも、酒気帯びと酒酔いでは扱いが異なる

お酒を飲む機会が増える冬場は、飲酒運転による交通事故のリスクが高まる時期でもあります。

そのため、全国の警察署は夜の繁華街周辺での検問を中心に、飲酒運転の取り締まりを強化しています。

検問に遭遇した際、「自分は意識がはっきりしているから問題ない」と考える人も少なくないかもしれませんが、警察官が取り締まりの現場で確認しているのは、本人が酔っているかどうかという主観的な感覚だけではありません。

そもそも、ひと口に飲酒運転といっても「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の2種類に分けられており、それぞれ条件が異なります。

まず道路交通法で定められている「酒気帯び運転」は、ドライバーの感覚ではなく、体内に残っているアルコールの数値によって厳格に判断されます。

その具体的な基準値は、呼気1リットルあたり0.15mg以上と明確に決められているため、検問などで実施される呼気検査においてこの数値以上のアルコールが検出されれば、即座に違反と見なされます。

そして、ここで重要な点は、本人が酔っていると感じているかどうかは、判定に一切影響しないということです。

たとえ意識が鮮明で、普段と変わらない会話ができ、顔色に変化がなくても関係ありません。

一方、「酒酔い運転」とは、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転する行為を指します。

酒酔い運転には明確な数値基準はなく、運転者の言動や動作などから総合的に判断されます。

そのため、ほんの少しの量であっても、体内からアルコールが完全に抜けるまでは運転席に座ってはいけません。

また、酒酔い運転は、アルコールの影響によって正常な運転ができないおそれがある状態そのものです。

ここで判断の基準となるのは、現場の警察官が確認する客観的な様子や言動です。

質問に対する受け答えでろれつが回っていない、顔色が極端に赤い、視線が定まらず虚空を見つめているといった点が厳しくチェックされるほか、その場で運動機能検査がおこなわれることも一般的です。

路上に引かれた線の上をまっすぐに歩くことができるか、目をつぶって片足立ちでバランスを保てるかといったテストをおこない、平衡感覚や運動能力に異常がないかを確認します。

つまり、たとえ検出されたアルコール濃度が酒気帯び運転の基準値である0.15mg未満であったとしても、運転能力が低下しているとみなされれば検挙される可能性があるということです。

「酒酔い運転」の方が重い罰則が科せられている

また、酒気帯び運転と酒酔い運転では、科せられる行政処分の重さも大きく異なります。

まず、酒気帯び運転の場合は検出された数値が0.15mg以上0.25mg未満であれば、違反点数は13点となり、免許停止処分の対象です。

この場合の停止期間は90日間となり、約3か月にわたって運転ができなくなります。

なお、数値がさらに高い0.25mg以上の場合は違反点数が25点科せられます。

つまり免許取り消し処分となり、その後2年間は新たに免許を取得できない「欠格期間」が設けられます。

さらに、酒気帯び運転の場合は法律によって、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

一方で、酒酔い運転はアルコールの濃度に関係なく35点の違反点数が加算され、酒酔い運転と認定された時点で即座に免許が取り消されます。

そして酒気帯び運転との最大の違いは、再び免許を取得できるまでの期間の長さです。

酒酔い運転の欠格期間は3年間と、0.25mg以上の酒気帯び運転よりもさらに1年長い期間となっています。

また、刑事罰として5年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられるなど、全体的な罰則内容が酒気帯び運転より重く設定されているのが特徴です。

まとめ

いずれも、「うっかりしていた」では済まされない交通違反の枠を超えた悪質な犯罪行為といっても過言ではありません。

ドライバーは、「少しの距離だから」「自分は大丈夫」という油断が、取り返しのつかない事態を招くことを肝に銘じる必要があります。