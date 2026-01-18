時代は変わった！昭和・平成と全然違う!!令和の運動会がすごい！保護者からのクレーム対策でビデオ判定も導入!?【作者に聞く】
10月に開催されることが多かった運動会だが、昨今では5月に開催する学校が急増。新しい学年になって最初の大きな行事とあって、お子さんを持つ家庭では子どもの成長した姿を見るのが楽しみという人も多いのではないだろうか？3人の子どもたちの母親であるユウコトリトリ(@yuko_toritori)さんもそのひとりなのだが、昨年の運動会で驚いたエピソードがあるようで…！「令和を感じた運動会」と題してInstagramに投稿すると、共感する人たちであふれかえった。ユウコトリトリさんはどのようなところに「令和」を感じたのだろうか？ユウコトリトリさんに「令和の運動会」について話を聞いてみた。
Instagramやブログで子育てや柴犬についての投稿で人気のユウコトリトリさん。お子さんの運動会でビックリしたというエピソードを描いた「令和を感じた運動会」の投稿に共感の声が相次いだ。
2023年の運動会から導入されたという徒競走のビデオ判定は、ゴールラインの真横にタブレットを構えた先生が立って録画を行ってるのだとか。ユウコトリトリさんも「最初は撮影者が先生だと気づかず、『立入禁止の場所で堂々と撮影している!!とんでもない保護者だ…』と思っていました(笑)」と語るほどあまりにも目を疑う光景だったそうだ。作中に出てくる競技名もおもしろく、「どれも今時の世相や“令和み”を感じる競技名で、先生のセンスがキラリと光ってました」とユウコトリトリさんが毎年密かに楽しみにしているポイントの1つになっている。
運動会の開催時期も、昔の「体育の日」があった10月から近年は5月へとシフトする学校が増えている。10月に比べて晴天が多く、残暑が厳しい9月の運動会練習だと熱中症が心配だが、そのリスクの少ない時期を選ぶ学校が増えているのだとか。午前中で終了し、お弁当がないスタイルも定着しつつある。
読者からの共感の声と共に「お弁当ないのラクだけど、寂しいですよね」「PTAのリレーとか先生たちの綱引きとかなつかしいな！」と今はやらなくなった種目をなつかしむ声も寄せられた。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
