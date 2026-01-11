サンダーランドvsクリスタル・パレス スタメン発表
[1.17 プレミアリーグ第22節](スタジアム・オブ・ライト)
※24:00開始
<出場メンバー>
[サンダーランド]
先発
GK 22 ロビン・ルーフス
DF 5 ダニエル・バラード
DF 15 オマル・アルデレーテ
DF 17 ヘイニウド・マンダーバ
DF 20 ノルディ・ムキエレ
MF 14 ロメイン・ムンドレ
MF 27 ノア・サディキ
MF 28 エンゾ・ル・フェー
MF 32 トレイ・ヒューム
MF 34 グラニト・ジャカ
FW 9 ブライアン・ブロビー
控え
GK 1 アンソニー・パターソン
DF 3 デニス・サーキン
DF 6 ルチャレル・ヘールトライダ
MF 4 ダン・ニール
MF 11 クリス・リグ
MF 13 ルーク・オニエン
FW 12 エリエゼル・マイエンダ
FW 18 ウィルソン・イシドル
FW 24 シモン・アディングラ
監督
レジス・ルブリ
[クリスタル・パレス]
先発
GK 1 ディーン・ヘンダーソン
DF 5 マクサンス・ラクロワ
DF 8 ジェフェルソン・レルマ
DF 26 クリス・リチャーズ
MF 3 タイリック・ミッチェル
MF 10 ジェレミ・ピノ
MF 11 ブレナン・ジョンソン
MF 19 ウィル・ヒューズ
MF 20 アダム・ウォートン
MF 55 ジャスティン・デベニー
FW 14 ジャン・フィリップ・マテタ
控え
GK 31 レミ・マシューズ
GK 44 ワルテル・ベニテス
DF 23 ジェイディー・カンボ
DF 24 ボルナ・ソサ
DF 30 D. Imray
DF 34 チャディ・リアド
MF 12 クリスタンタス・ウチェ
MF 42 カーデン・ロドニー
FW 86 ジョエル・ドレイクス
監督
オリバー・グラスナー
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
