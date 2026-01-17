元保健室の先生・「CHANEL」美容部員…人気キャバ嬢12人が美スタイル輝く私服姿でランウェイに登場【学生ランウェイ】
【モデルプレス＝2026/01/17】ABEMAで放送中のバラエティ番組「CHANCE ＆ CHANGE（チャンスアンドチェンジ）」の出演者が17日、大阪・なんばHatchで開催された「関西コレクション」プロデュースのイベント「GAKUSEI RUNWAY 2025 WINTER」（以下「学生ランウェイ」）に出演した。
【写真】豪華経歴の美人キャバ嬢12人が私服でランウェイ
元保健室の先生・あいり、元「CHANEL」（シャネル）の美容部員・黒木愛光をはじめとする、同番組の出演者がモデルとして登場。夜の世界を超えた存在感を放つあいり、ななみ、あいな、黒木、れあ、きい、みりん、あい、るな、ゆあ、ゆりあ、いおり（※出演順）の12人が私服姿でそれぞれランウェイを歩き、その美しさに会場の視線は釘付けになった。
最後には12人全員がステージに集結し、同番組MCのきほも登場。「学生ランウェイ」でMCを務める大倉士門は「すげー！きほさん来てくれた」と感激し、同じく同イベントMCのMC AMIは「みなさん顔ちっちゃー！」と出演者のスタイルの良さに驚いていた。
「チャンスを掴み、人生を変える」をコンセプトに、女性の夢と、地方創生をナイトエンターテイメントで応援。様々な企画やコーナーで、キャバクラの最前線で活躍する人気キャストたちの素顔や奥底にある想いを紐解き、華やかだけではない奥底にある苦悩や努力を紹介。北海道から福岡まで、各地の夜の世界で輝く彼女たちの可能性が広がり、イメージが変わる番組となっている。
関コレがプロデュースする「GAKUSEI RUNWAY」は、日本の女子小学生・中学生・高校生・大学生・専門学生なら誰でも参加可能。当日の来場者投票により、4月5日開催の「KANSAI COLLECTION 2026 SPRING ＆ SUMMER」出演に一歩近づく「大阪選抜モデル」が決定した。
MCは前回に引き続き大倉とMC AMI。きゅるりんってしてみて、のんふぃく！、iLiFE!・若葉のあ、MON7AをはじめとするABEMA「今日、好きになりました。」歴代メンバーなど、総勢50人を超えるゲストがファッションショーやライブパフォーマンスでイベントを彩った。（modelpress編集部）
