冬は窓に結露が発生することがよくあります。ひどいときは窓だけでなく、壁にも結露が生じるケースもありますが、この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。住宅内の結露を改善する方法について、リフォーム・リノベーション事業やインテリア販売事業などを手掛けるクレバー（大阪市住之江区）社長の中島賢一さんに聞きました。

【要注意】「えっ…窓だけじゃないの！？」 これが冬に「結露」が発生しやすい“場所”です！

結露は外気と室内の温度差によって生じる

Q.冬に住宅内で結露が発生する原因について、教えてください。基本的に、どのような住宅でも結露は発生するものなのでしょうか。

中島さん「住宅内で結露が発生する主な原因は、外気と室内の温度差によって、建材の表面温度が下がり、空気中の水分が水滴として現れるためです。特に冬は暖房によって室内の温度が上がる一方、窓や外壁に近い部分の表面温度が低くなりやすく、結露が起こりやすい状況になります。

また、一般的な住宅では室内仕上げにビニールクロスやアルミサッシ窓が多く使用されていますが、これらの建材は湿気を通しにくい（透湿性が低い）ため、室内の湿気が壁の表面でとどまりやすく、結露が生じやすい傾向にあります。結露は、どんな住宅でも室内外の温度差や湿度などの環境条件がそろえば発生する可能性があります。

ただし、結露の出やすさは建物の構造や使用している建材、換気の状況、地域の気候条件などによって異なります」

Q.住宅によっては、室内の壁に結露が発生してしまうことがあるようです。この場合、どのような原因が考えられるのでしょうか。ネット上では「断熱材を使用すると結露が発生しやすい」という情報がありますが、本当なのでしょうか。

中島さん「本当です。断熱材を使用して断熱性を高め過ぎると結露が発生しやすくなる場合があります。なぜなら、結露は住宅の『断熱性、気密性、換気性、透湿性』といった要素のバランスが適切に取れていない場合に発生しやすくなるためです。

一方で、断熱性や気密性を意図的に弱めてしまうと、冬は寒く、夏は暑い住環境となるため、結露対策として単純に断熱性能を下げることは適切ではありません。

重要なのは、断熱性や気密性を確保した上で、適切な換気計画や湿気の逃げ道（透湿性）を組み合わせ、住宅全体としてバランスの取れた空間をつくることであり、地域の気候条件や暮らし方に応じて調整する必要があります」

Q.自宅内の結露を放置した場合、どのようなリスクが生じる可能性があるのでしょうか。住宅の劣化につながる可能性はありますか。

中島さん「築年数が古く、結露を長期間放置している住宅について、これまでも当社はリフォームの相談を多く受けております。結露を放置するとカビが発生し、結果としてカビのある空間で日常生活を送ることになり、室内環境の悪化につながります。また、運が悪いと湿気を好むシロアリの被害に発展する可能性もあります。

本来であれば結露対策だけで防げたはずのケースでも、窓枠の入れ替えや壁の張り替えといった大掛かりな補修が必要となり、結果として高額なリフォーム工事につながることがあります」

Q.住宅内の結露を改善する方法について、教えてください。どのような工事が必要になるのでしょうか。

中島さん「結露対策は、内容によっては最短1日の工事で改善ができるケースもあります。特に窓まわりは結露が発生しやすい部位のため、窓を複層ガラスに変更して断熱性を高め、サッシをアルミ製から樹脂製へ交換することで、熱が伝わりにくくなり、窓の結露を大幅に抑えることが可能です。

こうした窓の改修には、二重窓の設置や、既存の窓の上から新しい部材を重ねるカバー工法など、施工箇所や予算、デザイン性に応じて選択できる工法や製品が多数あります。また、条件を満たす場合には『先進的窓リノベ事業』などの補助金制度を活用できるケースもあります。

さらに、室内の天井や壁についても、透湿性の低いビニールクロスから、湿気を吸収、放出する調湿性が高いしっくいや自然塗料材などに変更することで、室内の湿度環境が安定し、結露の発生を抑える効果が期待できます」