いちごとチョコが大集合！　サーティワン「ストロベリー＆チョコレート コレクション」おすすめ5選

B‐R サーティワン アイスクリームでは、1月9日から甘酸っぱい旬のいちごと濃厚な甘いチョコレートが楽しめる「ストロベリー＆チョコレート コレクション」キャンペーンを実施中です。



この時期にしか食べられない贅沢な味わいのフレーバーやサンデーは、バレンタインシーズンにもぴったり！ 今回は、マイナビウーマン編集部とライターが注目した中でもおすすめのフレーバーを5つ紹介します。

■トレンドスイーツ「ドバイチョコ」のフレーバーに注目

サーティワンといえば、今しか食べられない期間限定フレーバーが展開されているのも魅力のひとつ。1月のフレーバーで特に注目したいのが、大人気のトレンドスイーツ、ドバイチョコレートをサーティワン流にアレンジした新作の「ドバイ スタイル チョコレート」です。

「ドバイ スタイル チョコレート」は、ピスタチオの芳醇な香りとホワイトチョコレートの風味が楽しめるピスタチオチョコレート風味アイスクリームに、隠し味の焦がしたカラメルでコクと深みを加えたビター風味チョコレートアイスクリームをミックスしたもの。



ドバイチョコレートのアクセントとなるザクっと食感は、ワッフルコーンを砕いてチョコレートをコーティングもので再現されていますよ。

■いちご好き&チョコ好きにおすすめの4フレーバー

本キャンペーンでは、いちご好き＆チョコ好きにはたまらない期間限定フレーバーも仲間入り。その中から冬らしく濃厚な味わいで、ご褒美感あるおすすめの4フレーバーを紹介します。

◇チョコレートムースロイヤル

チョコレートムースのようなふんわりチョコレートアイスクリームに、チョコチップとチョコレートフレークをINした「チョコレートムースロイヤル」は、チョコづくしのフレーバーです。



ミルキーで濃厚なチョコレートの味わいとなめらかな口当たりで、口にするたびに至福のひとときに浸れますよ。

◇メルティ ストロベリー チョコレート

「メルティ ストロベリー チョコレート」は、ほんのりいちごが香るチョコレートアイスクリームに、いちご風味アイスクリームを合わせたいちご×チョコレートの間違いのない組み合わせに。



まるで三角形でおなじみのチョコレート菓子をぎゅっと濃縮したような味わいで、パリッとしたチョコビッツととろりとほどけるイチゴリボンがアクセントになります。

◇ストロベリースペシャルタイム

イチゴピューレ入りシャーベットと練乳風味のアイスクリームにストロベリーリボンを絡めた「ストロベリースペシャルタイム」は、いちごの味わいを存分に味わえるフレーバーです。



濃厚ないちごを練乳の風味がまろやかに包み込み、キュンとする味わいを楽しめました。

◇ストロベリーロイヤルミルクティー

いちご果肉を入れた紅茶フレーバーとミルクフレーバーをミックスしたアイスクリームに、ストロベリーリボンを加えた「ストロベリーロイヤルミルクティー」は、リッチな味わいに。



いちごのフレーバーがミルクティーの香り高くまろやかな味わいを引き立て、ちょっぴり大人なテイストを楽しめます。

■生いちごやチョコレートをトッピングした期間限定サンデーも



旬なフレーバーをシングルやダブルで味わうのも良いけれど、キャンペーン期間中はアイスクリームと一緒に旬の生いちごとチョコレートを楽しめる期間限定のサンデーも発売中。ラインアップはお手軽なサイズ感のシングルサンデー2種類と、ボリュームたっぷりで大満足なダブルサンデー3種類。ホームパーティや自分へのプチご褒美としてテイクアウトするのもおすすめです。

◇チョコレートクッキー

シングルサンデーは、たっぷりのホイップクリームにいちご一粒をトッピングし、ストロベリーソースと粉糖をかけた華やかな「ストロベリー」と、ホイップクリームにたっぷりのココアクッキーとショコラプレッツェルを2つのせ、チョコレートソースをかけた「チョコレートクッキー」の2種類から選べます。

筆者が選んだ「チョコレートクッキー」は、とにかくチョコづくし。ココアクッキーとショコラプレッツェルのザクザクとした食感がアクセントになります。

◇ストロベリーミルフィーユ

ダブルサンデーでは、ピスタチオの芳醇な香りと濃厚な味わいのピスタチオクリーム、ブラウニー、カリカリ食感のキャンディングピスタチオにチョコレートソースをかけて仕上げた「ピスタチオショコラ」、いちご2粒にストロベリーソース、ザクザクとした食感のクラッシュパイを合わせた「ストロベリーミルフィーユ」、いちごとブラウニー、ココア風味のフィアンティーヌをトッピングした「ストロベリーブラウニー」を展開。

色鮮やかな「ストロベリーミルフィーユ」は、甘酸っぱくジューシーな生いちごがフレッシュさをプラスするので、ぜひストロベリーフレーバーのアイスと一緒に食べてみてくださいね。

また、2月9日から2月15日の期間中、シングルサンデーとダブルサンデーを購入すると、ミニハートチョコスプーン約1杯分（約12粒）をトッピングとしてプレゼントされるので、この期間はぜひスペシャルなサンデーをオーダーしてみてくださいね。

■濃厚で贅沢ないちご&チョコフレーバーをお試しあれ



「ストロベリー＆チョコレート コレクション」の実施期間は、1月9日〜2月18日まで。この時期にしか食べられない旬なフレーバーを、ぜひ味わってみてはいかがでしょうか。

■注目フレーバーを動画でチェック

（取材・文：吉川夏澄、動画：マイナビウーマン編集部）