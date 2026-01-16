日本ファンも期待する“最強打者”の選出

世界一を目指す米国代表に頼もしい戦力が加わった。野球米国代表は15日（日本時間16日）、元ドジャースのクレイトン・カーショー投手とカブス入りが決まったアレックス・ブレグマン内野手が、3月開催のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場すると発表。過去最強チームが形成されつつあるが、“ある選手”の選出を心待ちにしているファンも多いようだ。

日本からも待望の声があがっているのはマイク・トラウト外野手（エンゼルス）。前回のWBCでは米国代表のキャプテンを務め、準優勝に貢献した。かつてはMLB最強選手として君臨していたトラウトだが、ここ数年は故障の影響もあり低迷が続いており、今回のWBCメンバーにまだ名前が記されていない。

今大会はア・リーグMVPのアーロン・ジャッジ外野手（ヤンキース）が主将を務め、昨季の両リーグ本塁打王のブライス・ハーパー内野手（フィリーズ）とカル・ローリー捕手（マリナーズ）も出場。ポール・スキーンズ投手（パイレーツ）とタリク・スクーバル投手（タイガース）のサイ・ヤング賞投手も選出されており、投打ともに“超豪華”な布陣が予想される。

それだけに前回大会で米国代表の“象徴”でもあったトラウトの選出を待ち望む声は大きい。日本のファンからも「戦力的には必要ないんだろうけどトラウトもWBC米国代表で出てほしい」「これにトラウトが入ったら絶望やな」「トラウトも揃ったら、もう夢のオールスターだわ」「あのメンツ並ぶだけで価値がある」「トラウトも出てくれWBC」などの声があがっている。

2012年には最年少で30本塁打＆30盗塁をマーク。MVPを3度獲得するなど、メジャーを代表する選手となったトラウト。昨季は打率.232、26本塁打、64打点、OPS.797と復調の兆しを見せただけに、通算404本塁打の強打者が、もう一度“夢の舞台”に帰ってくることを期待したい。（Full-Count編集部）