ÆÍÁ³¥¹¥­¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¡¢1Q¤Ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤â22P10R¡Ä¥¹¥Ñー¥º¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ò·âÇË

¡¡1·î16Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö15Æü¡Ë¡¢NBA¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹2°Ì¤Î¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º¤Ï¥Ûー¥à¤Ç¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤ÈÂÐÀï¤·¡¢119－101¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü²ñ¾ì¤Ç²¿¤è¤ê¤âÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ñー¥º¤Î¥Ó¥¯¥¿ー¡¦¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤À¤í¤¦¡£¥³ー¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤ÎÆ¬¤Ï¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤È¤Ê¤ê¸«¤ë¼Ô¤ò¶Ã¤«¤»¤¿¡£¥¹¥Ñー¥º¤Ï15Æü¡ÊÆ±14Æü¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¤Î¥ª¥¯¥é¥Û¥Þ¥·¥Æ¥£ー¡¦¥µ¥ó¥Àー¤ËÇÔÀï¡£¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¤ØÌá¤Ã¤¿ºÝ¡¢¥Áー¥à¥áー¥È¤Î¥±¥ë¥É¥ó¡¦¥¸¥ç¥ó¥½¥ó¤È¤ª¸ß¤¤¤ÎÆ¬¤òÄæ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤ÏÂè1¥¯¥©ー¥¿ー½øÈ×¡¢Áê¼ê¤ÈÀÜ¿¨¤·Â¤ËÄË¤ß¤òÊú¤¨¤Æ¥í¥Ã¥«ー¥ëー¥à¤ËÌá¤ë¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ç¥³ー¥È¤ËÌá¤ë¤È¡¢²¿»ö¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤Ë³èÌö¤ò¸«¤»½ù¡¹¤ËÅÀº¹¤ò¹¤²¤ë¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â¹¥Ä´¤ò¥ー¥×¤·¡¢¥¿ー¥ó¥¢¥é¥¦¥ó¥É¤Î¥Õ¥§ー¥À¥¦¥§¥¤¥·¥åー¥È¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò·è¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ë¥Ã¥¯¥Íー¥à¤Î¡È¥¨¥¤¥ê¥¢¥ó¡É¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥×¥ìー¤ò¸«¤»¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥¥ó¥Ø¥Ã¥É¤Çµ¤Ê¬¤ò°ì¿·¤·¤¿¥¦¥§¥ó¥Ð¥ó¥ä¥Þ¤Ï¡¢3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò6ËÜÃæ5ËÜÀ®¸ù¤µ¤»22ÆÀÅÀ10¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ò¥Þー¥¯¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥Æ¥Õ¥©¥ó¡¦¥¥ã¥Ã¥¹¥ë¤¬19ÆÀÅÀ10¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¸¥å¥ê¥¢¥ó¡¦¥·¥ã¥ó¥Ú¥Ëー¤¬13ÆÀÅÀ11¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤È¡¢3¿Í¤¬¥À¥Ö¥ë¥À¥Ö¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥ä¥Ë¥¹¡¦¥¢¥Ç¥È¥¯¥ó¥Ü¤¬21ÆÀÅÀ¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥¯ー¥º¥Þ¤¬18ÆÀÅÀ¤òµó¤²¤ë¤âÇÔÀï¡£3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
¥ß¥ë¥¦¥©ー¥ー¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥¹ 101－119 ¥µ¥ó¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥¹¥Ñー¥º
MIL¡Ã27¡Ã26¡Ã16¡Ã32¡Ã¡á101
SAS¡Ã31¡Ã35¡Ã40¡Ã13¡Ã¡á119
¡ÚÆ°²è¡Û1·î16ÆüMILvsSAS¡Ä¥Ï¥¤¥é¥¤¥È±ÇÁü