¥É¥¤¥Ä¤ÎAI¥¹¥¿¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ëBlack Forest Labs¤¬²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡ÖFLUX.2¡×¤«¤é¡¢¹âÂ®¡¦Åý¹ç·¿¤ÎAI¥â¥Ç¥ë¡ÖFLUX.2[klein]¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥º¤¬Èæ³ÓÅª¾®¤µ¤¯¡¢²èÁüÀ¸À®¤¬1ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç´°Î»¤¹¤ëÄã¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·À¤ò½Å»ë¤·¤¿¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FLUX.2 [klein]: Towards Interactive Visual Intelligence | Black Forest Labs
Introducing FLUX.2 [klein]. Blazing fast. Beautiful.
Generate stunning images in under a second while maintaining exceptional quality.
Great for fast editing, changing styles, and developing ideas from 0 ¢ª 1.
Available via API, or run it locally - Klein 4B under Apache 2.0,¡Ä pic.twitter.com/6MlLm6OSXS— Black Forest Labs (@bfl_ml) 2026Ç¯1·î15Æü
FLUX.2[klein]¤ÏBlack Forest Labs¤Î²èÁüÀ¸À®AI»Ë¾å¡ÖºÇÂ®¡×¤Î²èÁü¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢À¸À®¤ÈÊÔ½¸¤òÃ±°ì¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥¢¡¼¥¥Æ¥¯¥Á¥ã¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥ó¥É¥Ä¡¼¥¨¥ó¥É¤Î¿äÏÀ¤ò1ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç¼Â¹Ô¤·¤Ä¤ÄºÇÀèÃ¼¤ÎÉÊ¼Á¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥Ç¥ëÌ¾¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Öklein¡×¤È¤Ï¥É¥¤¥Ä¸ì¤Ç¡Ö¾®¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥â¥Ç¥ë¥µ¥¤¥º¤ÈºÇ¾®¸Â¤Î¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤È¤¤¤Ã¤¿¥â¥Ç¥ë¤ÎÆÃÄ§¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FLUX.2[klein]¤ÏÉÊ¼Á¤òµ¾À·¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Î²èÁüÀ¸À®¤òÉ¬Í×¤È¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¸þ¤±¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢13GBÄøÅÙ¤ÎVRAM¤òÅëºÜ¤·¤¿¥³¥ó¥·¥å¡¼¥Þ¡¼¸þ¤±¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤Ç¤âÆ°ºî¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£ºÇ¿·¤Î¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤òÍÑ¤¤¤ë¤È0.5ÉÃÌ¤Ëþ¤Ç²èÁü¤òÀ¸À®¤Þ¤¿¤ÏÊÔ½¸²ÄÇ½¤À¤ÈBlack Forest Labs¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FLUX.2[klein]¤Ë¤Ï¡¢¼ç¤Ë3·ÏÅý¤Î¥â¥Ç¥ë¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥°¥·¥Ã¥×ÁêÅö¤Ç¹âÂ®¤«¤Ä¹âÉÊ¼Á¤Ê¡ÖFLUX.2[klein] 9B¡×¡¢¾ÃÈñ¼Ô¸þ¤±GPU¤ÇºÇ¤â¼ÂÍÑÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖFLUX.2[klein] 4B¡×¡¢¸¦µæ¤ä¥Õ¥¡¥¤¥ó¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¸þ¤±¤Î´ðÁÃ¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖFLUX.2[klein] Base(9B/4B)¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢NVIDIA¤È¶¦Æ±¤Ç³«È¯¤·¤¿RTX GPU¤ÇVRAM¾ÃÈñÎÌ¤ä¿äÏÀ»þ´Ö¤ò¤µ¤é¤Ëºï¸º¤Ç¤¤ë¡ÖFP8/NVFP4¡×¤ÎÎÌ»Ò²½¥â¥Ç¥ë¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FLUX.2 [klein] 4B + 9B are the newest BFL models in the Flux family-combining image generation + image editing in one compact architecture.
Built for interactive workflows and quick iteration, with extremely fast inference on distilled variants. Two models. Two modes. ⚡️ pic.twitter.com/4t5GhgejgW— ComfyUI (@ComfyUI) 2026Ç¯1·î15Æü
°Ê²¼¤Ï¡¢²èÁü¤ÎÀ¸À®ÉÊ¼Á¤ò¼¨¤¹Elo¥¹¥³¥¢(½Ä¼´)¤È½èÍý»þ´Ö¤ò¼¨¤¹¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·(²£¼´)¤ò¥°¥é¥Õ¤ËÉ½¤·¤¿¤â¤Î¡£¥Æ¥¥¹¥È¤«¤é²èÁü¤òÀ¸À®¤¹¤ë Text-to-Image¡¢1Ëç¤Î»²¾È²èÁü¤ò»È¤¦Image-to-Image¡¢Ê£¿ô¤Î»²¾È²èÁü¤òÍÑ¤¤¤ëMulti-Reference¤Î³Æ¥¿¥¹¥¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Alibaba¤Î²èÁüÀ¸À®AI¥â¥Ç¥ë¡ÖQwen-Image-2512¡×¤ÈÆ±Åù¤Þ¤¿¤Ï¤½¤ì°Ê¾å¤ÎElo¥¹¥³¥¢¤ò¡¢¤Ï¤ë¤«¤ËÄã¤¤¥ì¥¤¥Æ¥ó¥·¤ÇFLUX.2[klein]¤¬¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿°Ê²¼¤Ï¡¢½Ä¼´¤¬Elo¥¹¥³¥¢¡¢²£¼´¤¬VRAM»ÈÍÑÎÌ¤ò¼¨¤·¤¿¥°¥é¥Õ¡£FLUX.2[klein]¤Ï¤³¤³¤Ç¤â¡¢Qwen-Image-2512¤äQwen-Image-2509¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÆ±Åù°Ê¾å¤ÎElo¥¹¥³¥¢¤ò¤Ï¤ë¤«¤Ë¾¯¤Ê¤¤VRAM»ÈÍÑÎÌ¤Ç¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤ËÊ£¿ô¤Î»²¾È²èÁü¤òÍÑ¤¤¤ëMulti-Reference¤Î¥¿¥¹¥¯¤Ç¤Ï¡¢VRAM»ÈÍÑÎÌ¤òÂçÉý¤Ëºï¸º¤·¤Ê¤¬¤é²èÁü¤ÎÉÊ¼Á¤â¤«¤Ê¤ê¹â¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¹âÂ®²½¤È¹âÉÊ¼Á²½¤Ï¥È¥ì¡¼¥É¥ª¥Õ¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢FLUX.2[klein]¤ÏÀ¸À®¤ÈÊÔ½¸¤òÃ±°ì¥â¥Ç¥ë¤ËÅý¹ç¤·¤Ä¤Ä¹âÂ®²½¤È¹âÉÊ¼Á²½¤ÎÎ¾Î©¤òÃ£À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Black Forest Labs¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤Ï¿·¤¿¤Ê»þÂå¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤ª¤ê¡¢AI¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤ì¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç±þÅú¤·¤Æ¿×Â®¤ËÈ¿Éü½èÍý¤ò¹Ô¤¦¥Ó¥¸¥å¥¢¥ëÀ¸À®¤¬²ÄÇ½¤Ê¥â¥Ç¥ë¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Black Forest Labs¤Ï¡ÖFLUX.2[klein]¤ÏÃ±¤Ê¤ë¹âÂ®¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê»ë³ÐÃÎÇ½¤È¤¤¤¦»ä¤¿¤Á¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Ø¤Î°ìÊâ¤Ç¤¹¡£Ì¤Íè¤Ï¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç»ë³Ð²½¤·¡¢ÁÏÂ¤¤·¡¢È¿Éü½èÍý¤Ç¤¤ëAI¤ò»ý¤Ä¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È³«È¯¼Ô¤Î¼ê¤Ë°Ñ¤Í¤é¤ì¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£FLUX.2[klein]¤Ï¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Ä¡¼¥ë¡¢¥¨¡¼¥¸¥§¥ó¥È¤Ë¤è¤ë»ë³ÐÅª¿äÏÀ¡¢¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÀ©ºî¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
FLUX.2[klein]¤Ï°Ê²¼¤Î¥Ú¡¼¥¸¤«¤é¡¢¥â¥Ç¥ë¤ò¡ÖFLUX.2[klein] 9B¡×¡ÖFLUX.2[klein] 4B¡×¤ËÁªÂò¤¹¤ë¤³¤È¤Ç»ÈÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
FLUX Playground - Black Forest Labs
https://playground.bfl.ai/image/generate
¤Þ¤¿¡¢°Ê²¼¤Î¥Ç¥â¤Ç¤ÏÅÐÏ¿ÉÔÍ×¤ÇFLUX.2[klein]¤Î²èÁüÀ¸À®¤ò»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
FLUX.2 [klein] | Black Forest Labs
https://bfl.ai/models/flux-2-klein#try-demo
¤µ¤é¤Ë¡¢ComfyUI¤âFLUX.2 [klein]¤Ç¤Î²èÁüÀ¸À®¤Ë¤¹¤Ç¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
