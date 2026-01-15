3500Ëü¿Í¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¥í¥·¥¢¤Î¼ã¤¤²Ö²Ç¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ä¥×¡¼¥Á¥ó¤¬ÌÛÇ§¤»¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤½¬¶áÊ¿¤ÎŽ¢ÀÅ¤«¤Ê¤ë¿¯Î¬Ž£
¢£Ãæ¹ñ¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤¿°ÛÎã¤Î¡Ö¥í¥·¥¢Êø²õ¡×µ»ö
¡Ö¤ä¤¬¤ÆË¬¤ì¤ë¥í¥·¥¢¤ÎÂçº®Íð¤ÏÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¤Ç¤¢¤ê¡¢700ËüÊ¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Î¶ËÅì¤ò¼º¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
2025Ç¯12·î15Æü¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¾ðÊó¥×¥é¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡¢¡ÖNetEase¡×¤Ë¡¢¥í¥·¥¢Êø²õ¤ËÈ÷¤¨¤ÆÃæ¹ñ¤¬¶ËÅì¤ÎÃ¥´Ô¤ËÆ°¤¯¤è¤¦ÁÊ¤¨¤ë´ñÌ¯¤Êµ»ö¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¤¿¡£
¾å³¤¤òµòÅÀ¤Ë³èÆ°¤¹¤ë¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¡ÖÎ¿¹¿¹¡×½ðÌ¾¤Î´ó¹Æ¤Ï¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¶ËÅì¤Ï¿Í¸ý¤¬´õÇö¤Ç´¨Îä¡£¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÏÉÏ¼å¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¤Ï¸ú²ÌÅª¤Ë´ÉÍý¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡Ö2022Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤¿¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ÏÄ¹´ü²½¤·¡¢¥í¥·¥¢·³¤Î¼çÎÏ¤Ï²¤½£Éô¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¶ËÅì¤ÎÉôÂâ¤Ï5Ëü¿ÍÌ¤Ëþ¤À¡×¡Ö¤³¤ÎÃÏ°è¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤¯¡×¤Ê¤É¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¶ËÅì¤¬Ê¬ÃÇ¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¤¡£Ãæ¹ñ¤Ï»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
µ»ö¤Ï¡¢ÉðÎÏ¤Ë¤è¤ëÀ©°µ¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö¤è¤ê¸ÌÀ¤ÊÀïÎ¬¤Ï¥½¥Õ¥È¥Ñ¥ï¡¼¤À¡£Åê»ñ¤ä·ÐºÑ¶¨ÎÏ¡¢Ä¹´ü·ÀÌó¡¢°ÜÌ±¤Î¿Ê½Ð¤Ê¤É¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ¸µ¤Î¿ÆÃæÅª¤ÊÀªÎÏ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤³¤È¤À¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÏÀÉ¾¤Ë¤ÏÂ¿¤¯¤Î½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤Ê¤µ¤ì¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¾Ò²ð¤¹¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£¸½»þÅÀ¤Ç¥í¥·¥¢¤¬Êø²õ¤·¤¿¤ê¡¢¶ËÅì¤¬Ê¬Îö¤·¤¿¤ê¤¹¤ë²ÄÇ½À¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¸¡±Ü¤ÎÅ°Äì¤·¤¿Ãæ¹ñ¤Ç¤³¤Î¼ï¤ÎÏÀÄ´¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï°ÛÎã¤À¡£
¢£¤â¤Ï¤ä¡Ö¹Åì¾Ê°Ê²¼¡×
µ»ö¤Ï¤Þ¤¿¡¢¥í¥·¥¢¤ÇÆâÉôÊ¬Îö¤¬À¸¤¸¤¿¾ì¹ç¤Ï¶ËÅì¤¬´í¸±¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¡¢ÊÆ¹ñ¤äÆüËÜ¡¢²¤½£¤â´³¾Ä¤¹¤ë¤È·Ù¹ð¡£¡Ö¶ËÅì¤ò¡Ø¸Î¶¿¡Ù¤ËÌá¤¹½àÈ÷¤ò¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ÛÌ©²½¤¹¤ëÃæÏª´Ø·¸¤Ï»ö¼Â¾å¤ÎÆ±ÌÁ¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢·ÐºÑ³Êº¹¤Î³ÈÂç¤ÇÃæ¹ñÂ¦¤Ë¥í¥·¥¢¤òÊÎ»ë¤¹¤ë·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤À¡£¤³¤Îµ»ö¤â¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎGDP¡Ê¹ñÆâÁíÀ¸»º¡Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î°ì¾Ê¡Ê¹Åì¾Ê¡Ë¤ËµÚ¤Ð¤Ê¤¤¡×¡ÖÃæ¹ñ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ËÅì¤ÏÊõ¤À¤¬¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÉéÃ´¤À¡×¤ÈÙèÙé¤·¤¿¡£
¥í¥·¥¢¶ËÅì¤ËÂÐ¤¹¤ëÃæ¹ñ¤ÎÎÎÅÚÅª¤Ê¡ÖÌîË¾¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¼«Á³»ñ¸»Éô¡Ê¾Ê¤ËÉ¤Å¨¡Ë¤ÎÉ¸½àÃÏ¿Þ¤¬ËèÇ¯¡¢ÃæÏª¹ñ¶²èÄê¾òÌó¤òÌµ»ë¤·¡¢¥¢¥à¡¼¥ëÀî¤ÎÀîÃæÅç¤Ç¤¢¤ëÂç¥¦¥¹¥ê¡¼ÅçÁ´ÂÎ¤òÃæ¹ñÎÎ¤ÈÌÀµ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤¦¤«¤¬¤¨¤ë¡£
ÃæÏªÎ¾¹ñ¤Ï04Ç¯¡¢¹ñ¶¸ò¾Ä¤ÇºÇ¸å¤Ë»Ä¤Ã¤¿¥¢¥à¡¼¥ëÀî¤ÎÂç¥¦¥¹¥ê¡¼Åç¡ÊÃæ¹ñÌ¾¡¦¹õâÒ»ÒÅç¡Ë¤È¥¿¥é¥Ð¥í¥ÕÅç¤ÎÎÎÍ¸¢ÌäÂê¤òÌÌÀÑÀÞÈ¾¤Î¸¶Â§¤Ç·èÃå¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Åç¤ÎÁ´°è¤ò»ÙÇÛ¤·¤Æ¤¤¤¿¥í¥·¥¢¤Ï08Ç¯¡¢Åç¤ÎÈ¾Ê¬¤òÃæ¹ñ¤Ë°ú¤ÅÏ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢Ãæ¹ñ¤Î¸ø¼°ÃÏ¿Þ¤ÏÎ¾¹ñ¤Î¹ç°Õ¤òÌµ»ë¤·¡¢Á´Åç¤òÃæ¹ñÎÎ¤ÈÉ½µ¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î·ï¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥í¥·¥¢³°Ì³¾Ê¤Ï¡¢¡ÖÃæÏª´Ö¤Î¹ñ¶ÌäÂê¤Ï·èÃåºÑ¤ß¡×¤È¤·¡¢ÌäÂê»ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¥í¥·¥¢¤Ï¤·¤Ð¤·¤Ð¡¢ÆüËÜ¤Ç¤Î¹ñºÝ²ñµÄ¤Ê¤É¤ÇËÌÊý4Åç¤òÆüËÜÎÎ¤È¤·¤¿ÃÏ¿Þ¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¤¬¡¢¡Ö·»µ®Ê¬¡×¤ÎÃæ¹ñ¤Ë¤ÏÉÝ¤¯¤Æ¹³µÄ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£
¢£À¶Ä«»þÂå¤Î°äº¨
Âç¥¦¥¹¥ê¡¼Åç¤ÏÌÌÀÑ374Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦µðÂç¤ÊÀîÃæÅç¤Ç¡¢Ãæ¹ñÂ¦¤ÏÊÖ´Ô¤µ¤ì¤¿Åç¤ÎÀ¾Éô¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¸ø±à¡¢¾¯¿ôÌ±Â²Â¼¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¥¨¥Í¥ë¥®¡¼»ÜÀß¡¢¶¶¤Ê¤É¤òÀ°È÷¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñºÇÅìÃ¼¤ÎÃÏ¡×¤È¤·¤ÆÇ¯´Ö60Ëü¿Í¤¬Ë¬¤ì¤ë´Ñ¸÷ÃÏ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢Åç¤ÎÅìÂ¦¤Î¥í¥·¥¢ÎÎ¤ÏÇÑÔÒ¤È²½¤·¤¿·³»ÜÀß¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¹ÓÇÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Î¾¹ñ¤Ï24Ç¯¡¢¹ñ¶¸¡Ìä½ê¤ÎÀßÃÖ¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¤¬¡¢¥í¥·¥¢Â¦¤ÎÀ°È÷¤Ï¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶ËÅì³«È¯¤Ï³Î¤«¤Ë¡ÖÉéÃ´¡×¤Î¤è¤¦¤À¡£
Ãæ¹ñ¤¬19À¤µª¤ÎÉÔÊ¿Åù¾òÌó¤ÇÄëÀ¯¥í¥·¥¢¤ËÌó150ËüÊ¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÎÎÅÚ¤òÉÔÅö¤ËÃ¥¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÎò»Ë¶µ²Ê½ñ¤Ë¤âÌÀµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
2004Ç¯¤Î¹ñ¶¾òÌó¤ÇÎ¾¹ñ¹ñ¶¤Ï²èÄê¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¶ËÅì¤ä¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¿¹ÎÓ¤äÇÀÃÏ¤òÄ¹´ü´Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¡Ö¼Â¸ú»ÙÇÛ¡×¤ò³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñ¤Ë¤è¤ëÀÅ¤«¤Ê¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¿¯Î¬¡×¤¬¿Ê¹ÔÃæ¤Ê¤Î¤À¡£
¢£ÀÅ¤«¤Ê¡Ö¥·¥Ù¥ê¥¢¿¯Î¬¡×¤Î¼ÂÂÖ
Ãæ¹ñÅìËÌÇÀÌ±¤Î¥í¥·¥¢¿Ê½Ð¤Ï1991Ç¯¤Î¥½Ï¢Ë®Êø²õ¸å¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢2015Ç¯¤ÎÃæÏªÇÀ¶ÈÅê»ñ¶¨ÎÏ¶¨Äê¤ò·Ð¤Æ¡¢¹õÎµ¹¾¾Ê¤Î´ë¶È¤¬¶ËÅì¤ä¥·¥Ù¥ê¥¢¤ÎÇÀÃÏ¤ò¼Ú¤ê¾å¤²¤ÆÂçµ¬ÌÏ·Ð±Ä¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿åÉÔÂ¤ÎÃæ¹ñÅìËÌÉô¤Ï´³¤Ð¤ÄÈï³²¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢ÃÏµå²¹ÃÈ²½¤Ç¥·¥Ù¥ê¥¢ÆîÉô¤ä¶ËÅì¤Î¹ÌºîÌÌÀÑ¤¬³ÈÂç¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥í¥·¥¢¶ËÅì¤ÎÇÀÌ±¿Í¸ý¤Ï¸º¾¯¤·¡¢µÙ¹ÌÃÏ¤¬³ÈÂç¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬ÏÅÏ¨¤ò»È¤Ã¤Æ¥í¥·¥¢¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÇã¼ý¤·¡¢ÇÀÃÏ¤ò¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¹½¿Þ¤À¡£
±ÑBBCÊüÁ÷¤Ï19Ç¯¤ÎÄ´ººÊóÆ»¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤Ï¶ËÅì¤Î¹ÌºîÌÌÀÑ¤Î16¡ó¤ËÅö¤¿¤ë35Ëü¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ò¥í¥·¥¢¤«¤é¼Ú¤ê¼õ¤±¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£BBC¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¿ÍÇÀÌ±¤ÏÂçµ¬ÌÏÇÀ¶È¤ÇÂçÆ¦¤ä¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤òºÏÇÝ¤·¡¢ËÜ¹ñ¤Î5ÇÜ¤Î¼ýÆþ¤òÆÀ¤ë¡×¡ÖÃæ¹ñ¿Í¤Ï¼ï¤Þ¤»þ¤ËÍè¤Æ¡¢¼ý³Ï¤¬½ª¤ï¤ë¤Èµ¢¹ñ¤·¡¢´¨¤¤Åß¤ÏËÜ¹ñ¤Ç²á¤´¤¹¡×¤ÈÊó¤¸¤¿¡£
22Ç¯¤Ë¥¢¥à¡¼¥ëÀîÎ¾´ß¤Î¹õ²Ï¤È¥Ö¥é¥´¥Ù¥·¥Á¥§¥ó¥¹¥¯¤ò·ë¤Ö½é¤ÎÆ»Ï©¶¶¤¬³«ÄÌ¤·¡¢Ãæ¹ñÇÀÌ±¤Î¿Ê½Ð¤¬¤µ¤é¤Ë³ÈÂç¤·¤¿ÌÏÍÍ¤À¡£Ãæ¹ñ´ë¶È¤¬´ÉÍý¤·¡¢¥í¥·¥¢¿ÍÇÀÌ±¤ò¸ÛÍÑ¤¹¤ëÇÀ¾ì¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¡Ö¥í¥·¥¢¤ÎÇÀÌ±¤ÏµëÍ¿¤òÌã¤¦¤È¿ì¤¤¤Ä¤Ö¤ì¡¢Ãæ¹ñ¿Í·Ð±Ä¼Ô¤òº¤¤é¤»¤ë¡×¡ÊBBC¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥·¥¢¤ÎÆÈÎ©·Ï¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡¢¡Ö¥·¥Ô¥ª¥ó¡Ê¥¹¥Ñ¥¤¡Ë¡×¤¬1·î11ÆüÉÕ¤ÇÊó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥í¥·¥¢Ï¢Ë®ÊÝ°ÂÄ£¡ÊFSB¡Ë¤ÏÃæ¹ñ¤Î¹©ºî°÷¤äÃç²ð¶È¼Ô¤é¤¬¤³¤Î¿ô¤«·î¡¢¥Ö¥é¥´¥Ù¥·¥Á¥§¥ó¥¹¥¯¤Ê¤É¤Ç³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¡¢¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÊý¤¬Êë¤é¤·¤ä¤¹¤¤¡×¡Ö¶ËÅì¤Î¾Íè¤ÏÃæ¹ñ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤Ë¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¸ÀÀâ¤ò¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¤Î¹©ºî³èÆ°¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ë¤âÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¢£¥í¥·¥¢¤Ç´Ä¶ÇË²õ
Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï¥ì¥ó¥¿¥ë¤·¤Æ¤¤¤ë¶ËÅì¡¦¥·¥Ù¥ê¥¢¤Î¿¹ÎÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢º£Ç¯¤Î¿¹ÎÓÈ²ºÎÎÌ¤òÂçÉý¤ËÁý²Ã¤µ¤»¤ëÊý¿Ë¤ò¥í¥·¥¢Â¦¤ËÄÌ¹ð¤·¤¿¡£
¥Ð¥¤¥«¥ë¸Ð¼þÊÕ¤Î¿¹ÎÓÂçÎÌÈ²ºÎ¤ÈÃæ¹ñ¤Ø¤ÎÍ¢Á÷¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëË¡°Æ¤¬25Ç¯12·î¡¢¥í¥·¥¢²¼±¡¤Ç¿³µÄ¤µ¤ì¡¢»¿À®323¡¢È¿ÂÐ71¤Ç¾µÇ§¤µ¤ì¤¿¡£
¥í¥·¥¢¤ÎSNS¡¢¥Æ¥ì¥°¥é¥à¤ÇÈ¯¿®¤¹¤ëÆÈÎ©·Ï¾ðÊó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÄå»¡¼Ô¡×¡Ê25Ç¯12·î10Æü¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Ãæ¹ñ´ë¶È¤Ï¥Ð¥¤¥«¥ë¸Ð¼þÊÕ¤Î¿¹ÎÓÃÏÂÓ¤ÎÈ²ºÎ¤ÈÈÂ½Ð¤ò½¾Íè¤Î4.4ÇÜ¤ËÁý¤ä¤¹Êý¿Ë¤ò¥í¥·¥¢¤ËÄÌ¹ð¡£´Ä¶ÊÝ¸îÇÉ¤ÎµÄ°÷¤é¤Ï¡ÖÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÇË²õ¤äº½Çù²½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡×¤È¤·¤ÆÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢É½·è¤Ç¤Ï¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢Í¿ÅÞ¡¦Åý°ì¥í¥·¥¢¤¬»¿À®¤Ë²ó¤ê¡¢È¿ÂÐÉ¼¤ÏÁ´ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î1¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÄå»¡¼Ô¡×¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î°Õ¤ò¼õ¤±¤Æ¥í¥Ó¡¼³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤¿Í¿ÅÞµÄ°÷3¿Í¤òÌ¾»Ø¤·¤ÇÈãÈ½¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¤Ï´Ä¶ÊÝ¸î¤Î¤¿¤á¤Ë¹ñÆâ¤Ç¤ÎÈ²ºÎ¤òÈò¤±¡¢¥í¥·¥¢¤ÇÂçÎÌÈ²ºÎ¤¹¤ëÊý¿Ë¤Î¤è¤¦¤À¡£
¢£Ãæ¹ñ¿ÍÃËÀ¤¬¥í¥·¥¢¤ËÇ®»ëÀþ¤òÁ÷¤ë¥ï¥±
ÃæÏªÎ¾¹ñ¤Ï25Ç¯9·î¡¢30Æü°ÊÆâ¤ÎÃ»´üÂÚºß¥Ó¥¶¤òÁê¸ß¤ËÌÈ½ü¤¹¤ë¶¨Äê¤ËÄ´°õ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤ËÈ¼¤¦Éé¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£¶¨Äê¤ÏÃæ¹ñÂ¦¤¬Î¾¹ñ´Ö¤Î¿ÍÅª¸òÎ®¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ó¥¶ÌÈ½üÀ©ÅÙ¤ÎÆ³Æþ¤òµá¤á¡¢¥×¡¼¥Á¥óÀ¯¸¢¤¬Æ±°Õ¤·¤¿¤³¤È¤ÇÀ®Î©¤·¤¿¡£
¡ÖÄå»¡¼Ô¡×¡Ê25Ç¯12·î2Æü¡Ë¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥·¥¢¤Î¥È¥ë¥È¥Í¥ÕÉû¼óÁê·ó¶ËÅìÏ¢Ë®´É¶èÂçÅýÎÎÆÃÊÌÂåÉ½¤Ï¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤Ë¤è¤ê¡¢ÂçÎÌ¤ÎÃæ¹ñ¿Í¤¬¥í¥·¥¢¤ËÎ®Æþ¤·¡¢ÉÔË¡ÂÚºß¤¹¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¡Ö¿¼¹ï¤Ê¼Ò²ñÌäÂê¤òµ¯¤³¤·¤«¤Í¤Ê¤¤¡×¤ÈÈ¿ÂÐ¤·¤¿¡£¡ÖÄå»¡¼Ô¡×¤Ï¡¢¥Ó¥¶ÌÈ½ü¤Î·ë²Ì¡¢À¯ÉÜ¤ÎÍ½ÁÛ¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÃæ¹ñ¿Í¤ÎÇÈ¤¬´û¤Ë¥í¥·¥¢¤Ë²¡¤·´ó¤»¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¥í¥·¥¢Â¦¤Î·üÇ°¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Î¶È¼Ô¤¬¥í¥·¥¢¤Ç¤ª¸«¹ç¤¤¥Ä¥¢¡¼¤ò´ë²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£¸µ¥¹¥Ô¡¼¥É¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢¥í¥·¥¢²¼±¡¹ñºÝÌäÂê°Ñ°÷²ñ¤ÎÂè°ìÉû°Ñ°÷Ä¹¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ù¥È¥é¡¼¥Ê¡¦¥¸¥å¥í¥ï»á¤Ï¡ÖÃæ¹ñ¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤¬¥í¥·¥¢¤Î²Ö²Ç¤òµù¤ê¤ËÂçÎÌ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡×¤È·Ù¹ð¤·¤¿¡£
°ì¿Í¤Ã»ÒÀ¯ºö¤òÂ³¤±¤¿Ãæ¹ñ¤ÏÃËÀ¿Í¸ý¤¬½÷À¤è¤ê10¡ó°Ê¾åÂ¿¤¯¡¢·ëº§¤Ç¤¤Ê¤¤Å¬Îð´ü¤ÎÃËÀ¤Ï3500Ëü¿Í¤Ë¾å¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¥í¥·¥¢¤Î½÷À¿Í¸ý¤ÏÃËÀ¤è¤ê10¡óÂ¿¤¤¤¦¤¨¤Ë¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤Î»à½ý¼Ô¤Ï114Ëü¿Í¡Ê±Ñ¹ñËÉ¾Ê25Ç¯11·î14Æü¡Ë¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¿ô½½Ëü¤Î¼ã¤¤ÃËÀ¤¬Ä§Ê¼¤ò¶²¤ì¤Æ½Ð¹ñ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ã¤¤½÷À¤¬Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Ï½ÐÀ¸Áý¤òºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ë¿ø¤¨¤ë¤¬¡¢ÃæÏª¥Ó¥¶¤Ê¤·¸òÎ®¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¿Í²Ö²Ç¤ÎÂçÎÌ½Ð¹ñ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡¢Ãæ¹ñ¤Ï°ÜÌ±¤ÎÎ®Æþ¤äÄê½»¡¢Ì±Â²´Ö·ëº§¤Ê¤É¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ë¿ÆÃæÇÉÀªÎÏ¤òÁý¤ä¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥í¥·¥¢¤¬ÌµËÅ¤Ê¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ËË×Æ¬¤¹¤ë´Ö¡¢Ãæ¹ñ¤ÏÃå¡¹¤È¶ËÅì¡¦¥·¥Ù¥ê¥¢¤Ç¡Ö¼ºÃÏ²óÉü¡×¤ò²èºö¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¤ß¤¨¤ë¡£ÃæÏª´Ö¤Ç¤Ï¤ä¤Ï¤ê¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÊý¤¬°ìËç¾å¼ê¤Î¤è¤¦¤À¡£
Ì¾±Û ·òÏº¡Ê¤Ê¤´¤·¡¦¤±¤ó¤í¤¦¡Ë
Âó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø
1953Ç¯¡¢²¬»³¸©À¸¤Þ¤ì¡£Åìµþ³°¹ñ¸ìÂç³Ø¥í¥·¥¢¸ì²ÊÂ´¡£»þ»öÄÌ¿®¼Ò¤ËÆþ¼Ò¡£¥Ð¥ó¥³¥¯¡¢¥â¥¹¥¯¥ï¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó³Æ»Ù¶É¡¢³°¿®ÉôÄ¹¡¢ÀçÂæ»Ù¼ÒÄ¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤ÆÂà¼Ò¡£2012Ç¯¤«¤éÂó¿£Âç³Ø³¤³°»ö¾ð¸¦µæ½ê¶µ¼ø¡£¹ñºÝ¶µÍÜÂç³ØÆÃÇ¤¶µ¼ø¡£2022Ç¯4·î¤«¤é¸½¿¦¡ÊÈó¾ï¶Ð¡Ë¡£Ãø½ñ¤Ë¡¢¡ØÈëÌ©»ñ¶â¤ÎÀï¸åÀ¯ÅÞ»Ë¡Ù¡Ê¿·Ä¬Áª½ñ¡Ë¡¢¡ØÆÈºÛ¼Ô¥×¡¼¥Á¥ó¡Ù¡ÊÊ¸½Õ¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø¥¸¥ç¡¼¥¯¤ÇÆÉ¤àÀ¤³¦¥¦¥é»ö¾ð¡Ù¡ÊÆü·Ð¥×¥ì¥ß¥¢¿·½ñ¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£
¡ÊÂó¿£Âç³ØµÒ°÷¶µ¼ø Ì¾±Û ·òÏº¡Ë